Álvaro García-Ortiz, fiscal general del Estado EFE

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y 13 de noviembre

La Sala de lo Penal, que cita a 40 testigos para la vista oral, reserva seis sesiones de mañana y tarde para enjuiciar a García Ortiz por la filtración de los datos del novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Seis días en sesiones de mañana y tarde. El Supremo ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal ... general del Estado por supuestamente haber participado en las maniobras datos privados del proceso por doble fraude fiscal contenidos de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él.

