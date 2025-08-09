Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS

Koldo Domínguez Sábado, 9 de agosto 2025, 00:23 Comenta Compartir

El año pasado ya apoyó con su firma un manifiesto secundado por 150 representantes de la cultura vasca en el que se pedía «buscar una solución por encima de las discrepancias». Fermin Muguruza hacía referencia en aquel texto al enfrentamiento ya no tan soterrado que la izquierda abertzale y GKS –Gazte Koordinadora Sozialista (las juventudes del Movimiento Socialista surgidas en 2019)– mantienen por la instalación de txosnas en los recintos festivos de Euskadi. A grandes rasgos, los primeros llevan cuatro años haciendo todo lo posible por evitar que los segundos coloquen su propia barra en los principales festejos.

Una situación enquistada en la que el carismático artista guipuzcoano terció en la noche del pasado jueves. Ocurrió durante su concierto en el recinto de txosnas de La Blanca. Frente a miles de personas que seguían su actuación, Muguruza aprovechó un pequeño descanso entre canción y canción para posicionarse. Ya no arropado por otras decenas de firmas, sino en el escenario. De viva voz. Dio un paso al frente y reclamó una «solución» para este conflicto entre dos colectivos nacidos del mismo espectro político y social, que con el paso del tiempo amenaza con derivar en un problema serio para Sortu y EH Bildu. «Amigos vitorianos, aquí estamos en las txosnas...», se arrancó el que fuera líder de Kortatu y Negu Gorriak, que mantiene un inmaculado ascendiente en todo el entorno de la izquierda abertzale.

«El año pasado firmé un documento para que la pluralidad fuera lo normal en las txosnas de Vitoria. Yo confiaba en que para este año el problema estuviera solucionado, pero sigue. Ojalá para el año que viene lo esté (solucionado) y que todos tengan sitio en estas txosnas», afirmó. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de silbidos y aplausos que reflejaron a las claras la división existente por este tema en cierto espectro de la sociedad vasca.

Dinero y repercusión

El posicionamiento público de Fermín Muguruza supone un espaldarazo más que simbólico para las tesis de GKS, habida cuenta de su indiscutible influencia entre los dos sectores enfrentados por la instalación de las txosnas. Es cierto que sus palabras no pueden interpretarse como un apoyo explícito a los postulados políticos del Movimiento Socialista –ultraizquierda, comunismo ortodoxo y doctrinas marxistas puras–. Pero desde este colectivo se han apresurado en las últimas horas en darles la mayor difusión y relevancia posible en redes sociales para evidenciar que cuentan con el respaldo del cantante.

Para GKS, lograr entrar en los recintos festivos con sus propias txosnas supone, por un lado, una forma eficaz de recaudar fondos, y por otro, abrir una vía de visibilización y proselitismo en un entorno propicio para ello pero dominado de forma tradicional por colectivos afines a la izquierda abertzale.

Decidir quién tiene derecho a colocar una txosna en fiestas suele corresponder a las comisiones de festejos de cada localidad, y es ahí donde la izquierda abertzale ejerce su control más férreo para limitar al máximo la presencia de GKS. A mediados del pasado mes de mayo, este colectivo cargó contra Sortu por «vetar» su txosna en la Aste Nagusia de Bilbao y las fiestas de La Blanca en una «estrategia de bloqueo y difamación» por ser considerados «competencia política». Esto derivó en una acampada ilegal en Vitoria hace un par de semanas que se saldó con el desalojo y enfrentamientos con la Ertzaintza. Finalmente, GKS sí ha montado su propia barra en las inmediaciones del recinto de txosnas de la capital vasca.

Atxaga, Sarrionandia, Ituño y El Drogas, en el manifiesto de 2024 En el manifiesto que Fermin Muguruza firmó el pasado año también figuraban las firmas de destacados representantes de diferentes ámbitos de la cultura vasca. Entre ellos, los escritores Bernardo Atxaga y Joseba Sarrionandia; los músicos Gari, El Drogas, Natxo de Felipe; los actores Karra Elejalde e Itziar Ituño; y el bertsolari Amets Arzallus. Los firmantes del texto, que fue presentado en el Kafe Antzokia de Bilbao, consideraban «incomprensible» el «veto» impuesto a GKS y apostaban por buscar una «solución» «por encima de las discrepancias». Abogaban, además, por un modelo de «fiestas inclusivo» y «participativo». «Porque amamos las fiestas populares, los y las artistas estamos en contra de los vetos», afirmaron.