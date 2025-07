Feijóo desdeña el plan «cosmético» de Sánchez y le pide que «devuelva el botín y convoque elecciones»

Alberto Núñez Feijóo subió este miércoles a la tribuna del Congreso con la escopeta cargada y una batería de 50 preguntas sin contestar sobre los ... caso judiciales que cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el que cargó por su «falta de ética» y al que exigió que «devuelva el botín y convoque elecciones. «La principal medida que adoptó contra la corrupción se llama Leire», le espetó al presidente antes de denunciar sus «numeritos de cordero degollado». «No hay maquillaje -denunció-que pueda tapar que es usted un político destruido».

Para el líder del PP, ninguna de las medidas anunciadas por Sánchez habría servido para evitar la corrupción que anida en su partido y en su Gobierno y que ha dado con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel. Frente al «cosmético» plan estatal de su rival, Feijóo propone cuatro medidas reales con las que frenar nuevos casos de corrupción: «Reforzar en personal y recursos a la UCO, retirar la ley Bolaños, cesar el fiscal general del Estado y cambiar la composición del Tribunal Constitucional para evitar cualquier sombra de partidismo». «No lo va a hacer, porque usted necesita el deterioro institucional», lamentó.

El expresidente de la Xunta protagonizó una de sus intervenciones más duras contra Sánchez. Le acusó de ser un «fraude», de «ensuciarlo todo» y de llegar al poder gracias a la «transacción corrupta» de la amnistía y a una «organización criminal» como la que ha descrito la justicia. Puso también la mira en los socios del Ejecutivo, a los que criticó porque «no van a mover un dedo» contra el socialista. «Esto no va de Sánchez o la ultraderecha, esto va de Sánchez o de decencia. Lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino una purga moral. Allá ustedes», dijo.

Feijóo señaló a EH Bildu, de quien no espera nada porque «robar es aún menos que matar»; también a Sumar por el caso de Iñigo Errejón, aunque el ataque más duro fue para el PNV de los que dijo no sabe «si bien si viven subyugados o subvencionados». Sin embargo, no hizo ninguna mención a Junts, formación con la que están dispuestos a alianzas dentro de la ley y la Constitución, como avanzó el domingo el propio líder del PP en la clausura del XXI congreso nacional.