El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo, el pasado miércoles, en el Congreso. EFE

Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

El líder del PP prepara una batería de medidas para mitigar la «frustración» de un grupo que no se beneficia de la situación macroeconómico

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:52

Comenta

La clase media, el tradicional soporte electoral del PP, vive un momento de «frustración», agobiada por los impuestos y por la inflación, pero con ingresos ... todavía demasiados altos para aspirar a ayudas sociales. Son los «grandes olvidados» que ahora tratan de recuperar para su causa los populares con un paquete de medidas dirigido a los autónomos y a las familias que comenzará a esbozar este sábado en Soria el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  8. 8 Detienen a un hombre de 57 años en Santutxu por tráfico de drogas
  9. 9

    La buena hora de Eder Sarabia
  10. 10

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias