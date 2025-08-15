El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alberto Núñez Feijóo visita el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León. EFE

Feijóo advierte a Sánchez de que los incendios son «una crisis nacional» y carga contra «la política cutre»

El líder del PP exige al Gobierno el despliegue del Ejército en las zonas afectadas y cree que aún «queda lo peor»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:46

«Una crisis nacional». Alberto Núñez Feijóo no ha ahorrado calificativos para definir los incendios que azotan el país por los cuatro costados y ha ... pedido al Gobierno la intervención del Ejército para colaborar en la extinción de la ola de incendios que asola estos días España. Además, ha acusado al Gobierno de «provocar» a las comunidades autónomas que están gestionando esta «crisis nacional» y ha advertido que «queda lo peor».

