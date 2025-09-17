El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno este miércoles en la sesión de control en el Congreso EFE

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza: «Usted pactaría con Netanyahu por seguir en el poder»

El presidente del Gobierno echa en cara al líder de la oposición que no hable del «genocidio» israelí y advierte de que buena parte de los votantes del PP comparten la posición del Ejecutivo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:28

La actitud frene a la matanza que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está cometiendo en Gaza ha protagonizado esta mañana el cara a cara entre ... Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control en el Gobierno. El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar las muertes de los palestinos «contra los españoles que no les votan», después de que este le haya vuelto echar en cara que no hable de «genocidio». «Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde», ha recriminado el presidente del PP. «Ya le conocemos demasiado; por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu».

