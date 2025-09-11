Euskadi se plantea formar «en origen» a los inmigrantes para que lleguen «cualificados y de manera ordenada»

El lehendakari y el presidente de Canarias han firmado este jueves un protocolo general de colaboración para poner en marcha diferentes convenios sectoriales que permitan ... compartir su experiencia y conocimiento en diferentes materias, desde la astrofísica a la industria cultural o el turismo. Pero en el contexto actual, el campo de actuación en el que ambos líderes van a trabajar codo con codo, como lo llevan haciendo desde hace casi un año, es la inmigración. Así ha quedado de manifiesto en la primera jornada del viaje institucional que Imanol Pradales ha iniciado en Tenerife, en el que tanto Imanol Pradales como Fernando Clavijo han mostrado una sintonía política y personal alejada del «ruido, la polarización y la crispación» de la escena nacional.

Ambos líderes han insistido en la necesidad de que el Gobierno central asuma la necesidad de desarrollar una «política estructural» de inmigración y olvide los «parches coyunturales» ante una situación de extrema gravedad. De hecho, Pradales ha vuelto a reclamar «capacidad política» y más recursos para poder atender a las personas que recalan en el País Vasco. Se trata de un mensaje que desde Euskadi y Canarias se ha repetido en las dos últimas conferencias de presidentes (Santander y Barcelona), pero hasta ahora «ha caído en saco roto». «Vamos a ser como la gota malaya. Volveremos a insistir», ha asegurado el lehendakari, que ha contado con el respaldo de su homólogo canario en su reivindicación de que el País Vasco sea considerado 'frontera norte' de España.

De entre todas las iniciativas en las que ambos ejecutivos van a colaborar, Imanol Pradales ha querido detenerse en una: el proyecto 'Tierra Firme', que el Gobierno de Canarias lleva varios años desarrollando en África Occidental. «Queremos aprender cómo funciona porque puede ser una referencia muy importante para nosotros», ha reconocido el líder jeltzale. A grandes rasgos, se trata de una iniciativa ligada a la «FP, el empleo y la migración regular» que busca «formar en origen» y en cooperación con los respectivos países –en este caso, Senegal– a personas que en futuro pueden desplazarse, en este caso, a Canarias.

Déficit de empleos

«Es una experiencia pionera y referente», ha reconocido Pradales, quien ha puesto sobre la mesa el 'déficit de empleos' que sufrirá Euskadi en 2036, cuantificado en 170.000 trabajadores. «Y a su vez están llegando (al País Vasco) personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones o perfiles que demanda el tejido empresarial vasco. Y tenemos que gestionar esta realidad», ha expuesto el lehendakari, quien ya dejó caer esta misma idea en un foro de este periódico que es necesario abrir el debate sobre «qué tipo de inmigración necesitamos y cuál estamos recibiendo».

«Nos parece importante poder actuar en origen antes de que haya personas que lleguen a Euskadi, que en todo caso van a llegar, y si es así, que lo hagan con una cualificación suficiente y de una manera mucho más ordenada», ha remachado Pradales.