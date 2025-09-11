El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimoctava etapa de la Vuelta a España, en directo
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari Imanol Pradales, este jueves en Tenerife. EC

Euskadi se plantea formar «en origen» a los inmigrantes para que lleguen «cualificados y de manera ordenada»

Imanol Pradales reclama en su viaje institucional a Canarias que el País Vasco cuente con «capacidad política y recursos suficientes» en materia de inmigración

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:51

El lehendakari y el presidente de Canarias han firmado este jueves un protocolo general de colaboración para poner en marcha diferentes convenios sectoriales que permitan ... compartir su experiencia y conocimiento en diferentes materias, desde la astrofísica a la industria cultural o el turismo. Pero en el contexto actual, el campo de actuación en el que ambos líderes van a trabajar codo con codo, como lo llevan haciendo desde hace casi un año, es la inmigración. Así ha quedado de manifiesto en la primera jornada del viaje institucional que Imanol Pradales ha iniciado en Tenerife, en el que tanto Imanol Pradales como Fernando Clavijo han mostrado una sintonía política y personal alejada del «ruido, la polarización y la crispación» de la escena nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  8. 8 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  9. 9

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi se plantea formar «en origen» a los inmigrantes para que lleguen «cualificados y de manera ordenada»

Euskadi se plantea formar «en origen» a los inmigrantes para que lleguen «cualificados y de manera ordenada»