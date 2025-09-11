Primer viaje oficial de un lehendakari a Canarias y primera vez de Pradales en las islas

«Estoy realmente feliz», ha reconocido Imanol Pradales al iniciar su intervención ante los medios junto a su homólogo canario, Fernando Clavijo. Y su cara ... no le desmentía. De hecho, acto seguido se ha atrevido a confesar que se trata de su primera vez en las islas, territorio que al parecer nunca había visitado ni en vacaciones. Pero también es, según ha desvelado el propio Clavijo, la primera vez que un lehendakari recala en el archipiélago en un viaje oficial –era un destino veraniego para Urkullu–.

Todo han sido parabienes y halagos entre los dos mandatarios nacionalistas –uno del PNV, otro de Coalición Canaria–, que desde hace meses han evidenciado una sintonía política y personal. De hecho, Clavijo fue el único dirigente autonómico que estuvo presente en la toma de posesión de Pradales en Gernika y ya ha visitado oficialmente Ajuria Enea. El político vasco ha remarcado este jueves que los dos comparten un empeño por «poner en valor la gobernanza colaborativa, el diálogo y el bien común», lejos de la «polarización, el ruido y la crispación» que rodea a la política nacional.

Clavijo ha recogido el guante y subido la apuesta. Ha confesado sentir «admiración» por el lehendakari, quien ha demostrado «que hay otra forma de hacer política», al estar centrado en el «servicio público». Pero ha ido incluso más allá al asegurar que Pradales fue un «soplo de esperanza» para Canarias cuando el archipiélago atravesaba un «momento de desesperación» con la crisis de migrantes que llegaban en patera a sus costas. «Euskadi siempre estuvo ahí, la primera, cuando pedimos ayuda. Siempre colaboró y fue solidario. Hemos encontrado en vosotros apoyo y consuelo», ha remarcado el presidente canario.

Ese primer acto ante la prensa también ha deparado un momento distendido con el euskera como protagonista. Las presentaciones y la primera intervención de Pradales han sido en bilingüe y, llegado el turno de preguntas, una periodista ha pedido al lehendakari respuestas en ambos idiomas. Algo totalmente habitual en las ruedas de prensa en Euskadi, pero que ha debido sorprender a alguno de los presentes, porque el lehendakari, con una sonrisa en la boca, se lo ha aclarado: «Ya sabe, siempre (mi respuesta) es doble».