Esteban cree que el apoyo vasco a Palestina es «motivo de orgullo» pese a rechazar la huelga

Olatz Barriuso Jueves, 16 de octubre 2025, 13:16 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

Las movilizaciones de apoyo a Palestina en las calles de Euskadi, que reunieron a 55.000 personas solo en Bilbao según los organizadores, son para el PNV «motivo de orgullo» pese a que Sabin Etxea no respaldaba la huelga convocada este miércoles para denunciar el «genocidio» en Gaza y pedir el «boicot» a Israel en paralelo al acuerdo de paz auspiciado por Donald Trump que ha permitido el canje de los rehenes israelíes por presos palestinos en una primera fase y el repliegue del Ejército hebreo de la Franja. En una entrevista radiofónica, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido la «sensibilidad» propalestina mayoritaria en Euskadi y el rechazo a la «gran masacre» en Gaza, donde Netanyahu «ha cruzado todos los límites».

«La gente ha reaccionado y creo que es motivo de orgullo», ha subrayado el líder del EBB, que ha dudado en todo caso de que la huelga «vaya a tener influencia» en la consecución de una «paz sólida» en la región. «No creo que Israel nos esté mirando. Por supuesto que debemos pedir la paz, pero no creo que una huelga influya políticamente», ha destacado Esteban.

A diferencia de EH Bildu, Sumar y Podemos, el PNV no respaldaba los paros convocados este miércoles por la mayoría sindical vasca, al considerar que hay medidas «más efectivas» para denunciar la situación en Gaza. El propio Esteban opinó a principios de octubre que la convocatoria de huelga era «exagerada», que no serviría para detener la masacre -entonces no se había firmado aún el acuerdo de paz- y que, además, «perjudicará a nuestra economía».

Ese discurso ha incrementado la presión, por parte tanto de EH Bildu como de ELA, sobre el PNV para afearle el discurso «ambiguo» sobre Palestina o exigirle, como hizo ayer la coalición abertzale, que «haga más» por Gaza y destine más fondos al plan de apoyo del Gobierno vasco, dotado con dos millones de euros, un compromiso insuficiente a ojos de EH Bildu, que cree «llamativo» que el Ejecutivo «se limite a destinar el 0,01% de un Presupuesto de 15.000 millones de euros a la ayuda a ONG». El sindicato que lidera Mitxel Lakuntza, que organizó una sentada a las puertas de Sabin Etxea durante la jornada de protesta, cree que el PNV debería «darse por aludido» tras las manifestaciones, porque la posición del PNV «no es precisamente la de interpelar» a empresas que, como CAF, mantienen relaciones comerciales con Israel, sino «casi la de defender la posición de la dirección».

Ante estas críticas, Esteban ha considerado «llamativo» que «algunos piensen que algunas causas son solo suyas» y ha recordado que el PNV, y él mismo en el Congreso, han denunciado desde hace dos años la actuación del Gobierno de Israel. «Luego ocurre, por ejemplo, que haya una bandera de Palestina en el batzoki de Azpeitia y los de GKS la quiten o que ahora ELA diga estas cosas. Yo no me siento interperlado, creo que hemos actuado con mucha claridad, como es debido», ha apuntado Esteban. «Son los señalamientos de siempre, las manifestaciones de algunos siempre acaban en Sabin Etxea, tengamos relación o no», ha añadido.