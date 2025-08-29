Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu

Arranca con ganas el curso político Aitor Esteban, que en su primera comparecencia pública tras el verano repartió este viernes a diestro y siniestro sin ... ahorrarse crítica alguna. Ha tenido para los que en teoría están ideológicamente a su derecha –PP– y a los de su izquierda –PSOE y EH Bildu–. Los tres han recibido su particular andanada del presidente del PNV en su primera aparición como líder del partido en el tradicional acto de Zarautz, en el que los jeltzales sientan las bases del arranque de la nueva temporada.

Que Esteban arremetiera con ganas contra el PP se daba por descontado, una vez que la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha convertido desde hace meses en el principal destinatario de sus embestidas dialécticas. También era previsible la acometida contra la coalición abertzale tras los continuos rifirrafes del verano, con la Ertzaintza y las pancartas en favor de etarras como trasfondo. Pero han sorprendido en su discurso las referencias directas (en clave negativa) al PSOE, para quien Esteban también ha tenido palabras contundentes. «Un partido pegado al poder como una lapa. No importa si hay Presupuesto o no lo hay, que invente y ponga sobre la mesa periódicamente planes de regeneración, que no tenga mayoría para gobernar porque algunos de sus socios son como el perro del hortelano, ni quieren gobernar ni dejan gobernar», ha lanzado el presidente jeltzale.

En el PNV son conscientes que en los próximos meses se juegan mucho, pero su problema es que la iniciativa no la llevan ellos, sino Pedro Sánchez. Ni marcan los ritmos, ni el terreno de juego. Es el presidente del Gobierno, con sus decisiones, el que va a condicionar parte del futuro de los nacionalistas. En Sabin Etxea necesitan que la legislatura tenga un propósito más allá de seguir por seguir en ese poder al que Sánchez y los socialistas «se pegan como una lapa». Es decir, requieren de unos Presupuestos que incluyan proyectos tangibles que ofrecer a su electorado y que refuerce un relato de utilidad.

Y precisa también marcar distancia con ese conglomerado bautizado como la 'mayoría de investidura', donde el PNV corre el riesgo de quedar desdibujado y cada vez más quemado con partidos de difícil encaje en su ideario. A tenor de lo escuchado en Zarautz, a Esteban no le agrada que le relacionen con esos «perros del hortelano» y quiere marcar distancias. El PNV, viene a decir, no son como ellos, porque es «constructivo y va a hablar continuamente» con todos, sobre todo en Euskadi con el PSE, con quien mantiene una cohabitación estable.

También han recibido su recado el ministro Óscar Puente, quien se «enreda en discusiones bizantinas sin buscar acuerdos», y la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, a quien ha afeado unas declaraciones a EL CORREO sobre el futuro centro de refugiados de Arana, en Vitoria. Es un proyecto «nefasto, equivocado, que va a estropear la convivencia», ha vaticinado.

Relación con Cerdán

En la 'ración' que ha recibido el PP es en la que Esteban se ha asemejado más a aquel portavoz parlamentario de afilada dialéctica. Ha tirado de la RAE para dar con un término de la misma raíz que 'trampantojo', con el que Miguel Tellado calificó el jueves al PNV. «Ellos son un 'trampal', que el diccionario define como pantano, ciénaga, lodazal, atolladero. Son una ciénaga del insulto y la mentira; un lodazal de improperios (...), incapaces de buscar soluciones para acceder al poder, haciendo cada vez más adversarios. Un partido sin brújula», se ha explayado.

Y ha aprovechado para terciar en la polémica sobre las acusaciones de Santos Cerdán sobre las relaciones de su partido con Antxon Alonso. «Ni le conocía ni le conozco, ni fue intermediario de nada con el PNV», afirmó rotundo en un intento de frenar las alusiones del PP a su ligazón con los casos de corrupción del PSOE.

Para otro de los socios de los socialistas, EH Bildu, Esteban también ha tenido palabras cargadas de crítica. «Quiere que el Gobierno de España se mantenga cueste lo que cueste porque si no, su protagonismo va a desaparecer automáticamente (...). No se construye futuro con viejos dogmas y relatos del pasado», ha recalcado para insistir en los «líos» que mantiene la coalición en temas como los toros, los vetos a orquestas por el vestuario de sus cantantes y la «bronca con GKS». «No se aclaran porque lo de Bildu es la épica del relato y lo nuestro la épica del proyecto». Todo para contrarrestar el intento de los de Arnaldo Otegi de presentarse ante la sociedad vasca como una alternativa de gobierno, con un perfil gestor institucional cuyas costuras se tensan con este tipo de contradicciones.