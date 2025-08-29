El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del Euzkadi buru batzar reunido este viernes en Getaria. EAJ-PNV

Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu

El líder jeltzale constata la ruptura absoluta con el PP, al que tilda de «ciénaga del insulto y la mentira y lodazal de improperios». «Es un partido sin brújula»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:55

Arranca con ganas el curso político Aitor Esteban, que en su primera comparecencia pública tras el verano repartió este viernes a diestro y siniestro sin ... ahorrarse crítica alguna. Ha tenido para los que en teoría están ideológicamente a su derecha –PP– y a los de su izquierda –PSOE y EH Bildu–. Los tres han recibido su particular andanada del presidente del PNV en su primera aparición como líder del partido en el tradicional acto de Zarautz, en el que los jeltzales sientan las bases del arranque de la nueva temporada.

