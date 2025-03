«Espero que los que hicieron desaparecer a 'Pertur' digan algún día dónde están sus restos»

Óscar Beltrán de Otálora Sábado, 29 de marzo 2025, 00:19 Comenta Compartir

Iñaki Martínez (Guatemala, 1957) ha recreado en la novela 'Manto de silencio' la desaparición del dirigente de ETA pm Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', en 1976. Martínez es abogado pero también se define como «aventurero». Como novelista ha publicado varias obras vinculadas al mundo del espionaje pero su biografía vital pasa por la política y la acción. Fue miembro de la dirección política de Euskadiko Ezkerra, colaboró con la guerrilla salvadoreña en los años 80 y, entre otras cosas, fue delegado del Gobierno vasco para Colombia, Venezuela, Ecuador y América Central entre 2009 y 2013. En 'Manto de silencio' se ha introducido en la historia de uno de los 'cadáveres exquisitos' de Euskadi, la eliminación de 'Pertur', el dirigente de ETA que en los 70 apostaba por la transición a la política.

– ¿Conoció usted a 'Pertur?'

– No. Yo no estaba en ETA pm, sino en la parte política. Franco llevaba muriéndose un año, pero sabíamos que tras su fallecimiento vendría una democracia. Al sector político nos llegaban en esos días notas que estaban escritas por un compañero al que llamaban 'Pertur' que eran muy interesantes. Él empezó a diseñar lo que habría de ser el futuro político y lo que serían las organizaciones de masas.

– Los últimos días de 'Pertur' fueron dramáticos.

– Hay dos momentos muy importantes. El primero es el secuestro de Ángel Berazadi, un industrial guipuzcoano que luego fue asesinado. 'Pertur' y otros rechazaban esa acción. Y, más tarde, el propio 'Pertur' fue secuestrado por otros miembros de la organización para que no participase en la reunión en la que se iba a hablar de la creación del partido político. 'Pertur' escribió una carta, que envió a su compañera sentimental, en la que los definía como bestias. La división era ya evidente entre quienes querían seguir a toda costa con la lucha armada y quienes defendían la creación del partido político para dejar la lucha armada en un momento posterior.

– ¿Quién mató a 'Pertur?'

– La verdad jurídica yo no la tengo y no la han podido tener los jueces. Hubo una primera investigación judicial en Francia, porque estos hechos ocurrieron en San Juan de Luz el 23 de julio de 1976. Pero la actuación de la policía francesa fue pésima, entre otras cosas porque consideraron que aquel era un asunto entre miembros de ETA y les interesaba muy poco. Se sabe que dos de los sospechosos trasladaron a 'Pertur' desde San Juan de Luz a otro punto, pero el coche no fue verificado, ni se tomaron huellas, ni se buscaron evidencias... En 2008, a petición de la familia, se abrió una investigación en la Audiencia Nacional y concluyó en el 2012. Se establecieron una serie de indicios importantes, pero sin poder determinar una acusación de asesinato ni quiénes podrían haber sido los intervinientes. De todo lo ocurrido van a cumplirse 50 años y sobrevuela la sospecha de que los autores de la desaparición de 'Pertur' fueron los miembros de los 'comandos especiales' de la propia ETA. Todos los que, de una u otra manera, nos hemos acercado a esta historia creemos esa versión, que está apoyada precisamente en las secuencias de hechos y los episodios que narro en la novela. Pero no son más que sospechosos, grandes sospechosos, diría yo.

Llevamos demasiado tiempo pensando, sobre todo desde 2010, que el precio que hay que pagar por la paz es el silencio. Y eso no conduce a nada bueno. Iñaki Martíne

– La izquierda abertzale esgrimió en su día la tesis de la 'guerra sucia'.

– Hay que tener en cuenta el contexto. ETA estaba dividida en dos grandes grupos, los de la apuesta política y los de los 'comandos especiales', que no querían un partido político. Los compañeros de 'Pertur' comenzaron a investigar y preguntaron a sus rivales, que se limitaron a decir que no sabían nada. Según su versión, dos de los 'especiales' se limitaron a trasladar en coche a 'Pertur' a un punto cercano a la frontera y lo dejaron ahí. El otro sector les presionó. Ellos se preguntaban: ¿con los antecedentes que han ocurrido –el secuestro, la tensión evidente...–, cómo es posible que 'Pertur' viajase con vosotros? Al final, se encontraron con una situación compleja porque tenían sospechas, pero no una prueba directa, de que los 'especiales' habían hecho desaparecer a 'Pertur'. Entonces, los mismos sospechosos lanzaron una campaña para acusar al Estado y a la extrema derecha, etc... El sector político tuvo sus dudas pero no reaccionó. Pero aquí hay un hecho muy importante y es que las personas de ETA pm que participaron en una rueda de prensa en Francia acusando a la 'guerra sucia' de la desaparición de 'Pertur' viven y han reconocido que aquello fue una farsa.

Ampliar Imagen de archivo de Eduardo Moreno Bergareche, (Pertur)

– ¿Se sabrá algún día la verdad sobre 'Pertur'?

– Bueno, yo confío mucho en algo que parece una cosa religiosa, pero no creo que lo sea tanto, que es el remordimiento de conciencia. Es decir, yo creo que en algún momento, alguno o algunos de los que participaron en la desaparición de 'Pertur' contarán que ocurrió y ojalá que también digan dónde están los restos. Aunque sea de una manera anónima, sin implicación personal ni penal.

– Pero nadie ha dado jamás ese paso en ETA. La prueba es el caso de los tres jóvenes gallegos a los que la banda secuestró, torturó, asesinó y luego hizo desaparecer. Fue en 1973 y nadie de la banda ha colaborado para recuperar los cuerpos.

– Estamos en un momento de la historia vasca en el que todos, o casi todos, estamos por la reconciliación y por restañar las heridas. Y creo que esos procesos empiezan por no ocultar el pasado. Aún más, cuando son casos que ya no tienen trascendencia penal porque están prescritos. Yo creo que la izquierda abertzale tendría que hacer un esfuerzo, y no me refiero a su actual secretario general, Peio Otxandiano, porque es un hombre muy joven y que seguramente no había nacido cuando sucedieron los hechos, sino al corpus histórico de la izquierda abertzale. Llevamos demasiado tiempo pensando, sobre todo desde 2010, que el precio que hay que pagar por la paz es el silencio. Y eso no conduce a nada bueno.

Temas

ETA