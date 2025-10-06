El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una española de la Flotilla detenida mordió a una funcionaria de la prisión, asegura Israel

T. Nieva

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:43

Israel tiene previsto deportar hoy a otros 170 activistas de la Global Sumud Flotilla, que se unen a otros tantos expulsados durante el fin de semana. Entre ellos figura una española que, a la luz de las últimas informaciones, podría ver frustrado ese regreso inminente.

Según aseguró ayer el Ministerio de Exteriores hebreo, una «ciudadana española (...) ha mordido a una de las trabajadoras médicas esta tarde en la cárcel de Ktziot cuando la escoltaba de vuelta después de un examen médico rutinario con vistas a su deportación mañana (por hoy)». «

La trabajadora ha sufrido heridas leves y ha recibido atención en ese mismo lugar», explicó el ministerio en la red X, y añadió que «la Policía israelí ha sido avisada para hacerse cargo de la atacante».

