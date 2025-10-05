Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

21 de los 49 españoles que viajaban en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza cuando fue asaltada por la Armada Israelí regresarán ... a España en las próximas horas. La liberación, que conlleva la expulsión inmediata de territorio hebrero, llega a través de las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades de Tel Aviv.

«Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos ya organizado todo para que hoy mismo puedan volar a Tel Aviv. Desde allí tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y, si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día, llegarán a España el primer grupo de 21 españoles y españolas de los 49 en total que, en estos momentos, tenemos en nuestra lista», informó José Manuel Albares este domingo en RTVE.

Las conversaciones diplomáticas se han dado en un clima de máxima tensión de las relaciones entre España e Israel, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase una batería de sanciones contra el estado hebreo y reconociera el genocidio en Gaza. Desde Tel Aviv se respondió con insultos de antisionismo al Ejecutivo de coalición, prohibiendo la entrada en el país a la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego, y con alusiones a los procesos judiciales que afectan al entorno del presidente. Pese a todo ha primado el interés de Tel Aviv de repatriar a todos los integrantes de la flotilla -pertenecientes a decenas de nacionalidades- para evitar una escalada del conflicto diplomático.