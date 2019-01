Ni Iglesias ni Errejón acuden a la reunión extraordinaria de la dirección de Podemos Íñigo Errejón. / Efe El líder del partido rebaja la tensión antes del encuentro y afirma que su exnúmero dos «no es, a pesar de todo, un traidor» y debe ser «un aliado» RAMÓN GORRIARÁN Madrid Miércoles, 30 enero 2019, 18:19

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón no se medirán cara a cara esta tarde en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. El secretario general ha escrito en su página de Facebook que no asistirá aunque se conectará por teléfono con el máximo órgano directivo del partido «en la medida en que las tareas que conlleva mi permiso de paternidad me lo permitan».

El exnúmero dos de Podemos no ha explicado en primera persona su ausencia, pero colaboradores suyos han señalado que es un gesto de distensión para no crear «más tensiones». Desde el equipo de Errejón apuntaron que confían en que su ausencia «sirva para llegar a un acuerdo» porque es imprescindible «calmar las aguas» en Podemos.

El hecho de que no estén presentes en la reunión no impedirá que 'pablistas' y 'errejonistas' mantengan un duelo dialéctico que se espera tenso. Aunque los seguidores del exnúmero dos de Podemos están en minoría, son 23 de los 62 miembros electos del Consejo, no están dispuestos a cargar con la culpa de una traición que ellos niegan. La decisión de Errejón de incorporarse a la plataforma Más Madrid de la alcaldesa Manuela Carmena fue recibida como una puñalada por Iglesias y su equipo.

Pero el líder de Podemos ha querido relajar los ánimos antes de la reunión vespertina y en un documento colgado en Facebook con diez consideraciones para el Consejo Ciudadanos señala que «Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos». «La indignación», prosigue, por su comportamiento es «natural y lógica, pero debemos afrontar la situación con madurez y responsabilidad».

Iglesias pide a sus seguidores que sean «generosos y responsables» para construir «una confluencia» de la izquierda en la Comunidad de Madrid «lo más amplia posible». A su entender, la dirección de Podemos debe tener hoy «un debate sosegado», y que en esos mismos términos se traslade a los círculos de inscritos para que se hable con «todos los actores» de la izquierda, «y por supuesto con el partido de Íñigo y Manuela».

Fuentes cercanas a Errejón, que no conocían el escrito de Iglesias, enmarcaron la ausencia de su líder en un intento de desdramatizar la situación. Recordaron que cuando se le pidió que dejara el escaño lo hizo, y ahora que también se le ha reclamado que no asista al Consejo Ciudadanos ha aceptado asimismo, a pesar de ser cofundador del partido. Pero esta actitud, agregaron los colaboradores, no debe entenderse como una muestra de debilidad porque Errejón no va a renunciar a encabezar la candidatura de Más Madrid para desalojar al PP del Gobierno autonómico de la comunidad.

