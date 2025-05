Un empresario vizcaíno ofreció a intermediarios del PSOE información contra Aldama: «Tiene una empresa de hidrocarburos con Delcy»

Las ramificaciones de la operación política contra la UCO en la que está envuelto el empresario vizcaíno Álex Hamlyn comienzan a salir a la luz, ... tan solo unas horas después de que se conociese la reunión que mantuvo con presuntos 'fontaneros' del PSOE. Las últimas informaciones apuntan a que el ejecutivo del Neguri también les habría ofrecido información sensible sobre Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo' y cuyos testimonios perjudican al Gobierno.

Según publica el diario Abc en exclusiva, Hamlyn le habría dicho a Leire Díaz, la enviada socialista: «Yo sé cuál es la empresa de Delcy (Rodríguez) con Aldama que está en Ginebra, una empresa mixta, tengo lo documentos de los bancos de que han sacado de contrabando, todo eso lo tengo». La firma le serviría a la polémica exvicepresidenta de Venezuela para vender en República Dominicana petróleo de contrabando sacado de su país.

En la conversación por vídeoconferencia, en la que también estaban presentes Javier Pérez Dolset, empresario procesado por fraude en subvenciones, y el abogado y mediador Jacobo Teijelo, el empresario vizcaíno hizo alarde de poseer otras informaciones importantes para la defensa del Ejecutivo socialista. No obstante, dejó claro que no la facilitaría hasta que tuviera un «papelito firmado», que le ayudase en el proceso judicial en su contra por la mafia de los hidrocarburos. La trama, cuyo juicio comenzó en la Audiencia Nacional precisamente ayer lunes, sirvió para presuntamente defraudar 154 millones de euros a la Hacienda vizcaína. Un caso que el propio Hamlyn atribuye a maniobras de la UCO.

En otro momento de la conversación, el nieto del naviero de Neguri José María López Tapia insiste en saber cuándo tendría ese salvoconducto judicial. «Firmamos y empiezo a sacar información a punta pala», promete. Es entonces cuando, según publica Abc, Pérez Dolset le intenta calmar para evitar «hacer un Aldama», en referencia a crear expectativas y no tener luego toda la información. La comparación enfada a Hamlyn: «No me compares con ese cateto, perdona. Aldama me hace los recados, es un chorizo y yo no, yo soy un empresario y hago las cosas bien, los impuestos no los tocamos». Entonces Leire Díez interviene diciéndole que «en breve Jacobo (Teijelo) se pone en contacto contigo».

La oscura trama política en la que intermediarios cercanos al PSOE estarían recopilando información comprometedora del jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, para desprestigiar sus investigaciones, salió a la luz ayer lunes. El empresario vizcaíno se reunió al menos en una ocasión en febrero por vídeoconferencia con Leire Díez, la que fuera teniente de alcalde socialista del municipio cántabro de Vega de Pas y a la que diversas informaciones sitúan en el círculo del secretario de Organización del PSOE, Santo Cerdán. El partido insiste, no obstante, en no tener lazo alguno con ella, que, por su parte se ha desvinculado de la formación y ha enmarcado el encuentro en el marco de «una investigación para un reportaje».

Encuentro en febrero

Ese encuentro fue grabado por el propio Hamlyn y ahora ha visto la luz, desatando una nueva controversia en torno al Partido Socialista. En las imágenes se ve a Díez acompañada de Pérez Dolset, Teijelo, además de otros interlocutores que apenas participan en la cita. Su objetivo era obtener documentos, «un papelito», que permita manchar el nombre del teniente coronel Balas, uno de los más altos cargos de la UCO y responsable de las investigaciones relacionadas con las causas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado o el 'caso Koldo'.

La que fuera exdirectora de Relaciones Institucionales en Correos y exdirectora de Filatelia señala en un momento dado a Balas como «verdugo». «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. (…) Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor, Antonio Balas, se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él», se escucha a Díez.

Identificada como una de las 'fontaneras' más activas de Ferraz, Díez y sus acompañantes dan por hecho que Hamlyn tiene en su poder algún tipo de información incriminatoria sobre Balas y que, habida cuenta de que fue la UCO la que destapó el presunto fraude en el que esta implicado, tendría también interés en poner en entredicho el trabajo de esa unidad de la Guardia Civil. «Tú has sido víctima de la Camorra, pero de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil, ¿vale?», se le oye comentar a Díez, buscando la complicidad de Hamlyn. «Yo puedo sacar mucha información -hace referencia a presuntos cargamentos de cocaína-. Pero necesito saber qué pasa con mi tema, que estoy pagando un tema que yo no he montado, yo no he robado, yo no me he llevado ni un euro de nada. Me ha costado 60 millones de euros con la Hacienda foral (…) ¿Qué pasa con todo ese dinero que debo a la Foral? ¿Qué pasa con todo ese dinero que me he gastado? ¿Qué pasa con mi honor, eh? ¿Qué pasa con esas cosas?», les pregunta desde Dubái el empresario vizcaíno, según la grabación en poder de 'El Confidencial'.

«Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado (...). Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas, ¿vale? Así de claro. Necesito a Balas», contesta Díez.