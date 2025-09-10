EiTB ficha a Aintzane Ezenarro, exdirectora de Gogora, como responsable de contenidos de memoria

Koldo Domínguez Bilbao Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:21 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

La dirección de EiTB comunicó este pasado martes al consejo de administración del ente público la contratación de Aintzane Ezenarro como su nueva responsable de los contenidos de memoria histórica, una tarea en la que «supervisará y promoverá contenidos en el ámbito histórico vasco». Tal y como ha adelantado eldiario.es/euskadi y ha podido confirmar este periódico de fuentes oficiales, Ezenarro «se presentó al proceso de selección promovido por EiTB para esa función en septiembre de 2024, obteniendo la segunda puntuación del total de candidatos». «Tras la vacante de dicha plaza, se ha procedido a utilizar la bolsa de candidaturas generada de aquel proceso para realizar la sustitución», aclaran las mismas fuentes.

De esta manera, Ezenarro (Getaria, 1971) vuelve a un cargo dependiente del sector público después de una larga trayectoria en el Gobierno vasco, que arrancó en 2013 como asesora del Departamento de Educación en «materia de educación para la paz». Antes, había sido juntera y parlamentaria vasca por Aralar, formación en la que militó desde su fundación y que abandonó cuando se integró en EH Bildu. A partir de 2015 pasó a dirigir el recién creado Instituto Gogora, en el que permaneció hasta el fin de esta última legislatura y la marcha de Iñigo Urkullu de Ajuria Enea. Con la reordenación de competencias acordada entre PNV y PSE para el gabinete de Imanol Pradales, esa institución pasó a depender de la parte socialista del Ejecutivo, por lo que Ezenarro no fue renovada en el cargo.

Ezenarro pasa a desempeñar una tarea del mismo ámbito en la radiotelevisión vasca, dirigida por Andoni Aldekoa –uno de los más estrechos colaboradores de Iñigo Urkullu durante su estancia al frente del Gobierno vasco–. Sustituye en el cargo al periodista Iñigo Camino, quien fuera responsable de comunicación del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales dirigido por Beatriz Artolazabal (PNV), del que dependía el Instituto Gogora. Ha permanecido en este puesto menos de un año.

Su nombramiento pasó ayer por el consejo de administración de EiTB, pero no fue sometido a votación. «Simplemente nos informaron de ello y nos facilitaron su currículum», explica uno de los participantes en la reunión. Ezenarro es licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias Políticas y Sociología por la UPV, donde también cursó un máster en Derechos Humanos. En los últimos meses, tras su salida del Gobierno vasco, ha cursado otro máster en la UPV (el antiguo CAP) para poder dar clase en institutos y colegios de Secundaria.