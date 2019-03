Directo | Milló: «Le dije a Puigdemont que se olvidara del planteamiento suicida del referéndum»

Melchor Saiz Pardo

En febrero y mayo de 2017 hubo dos reuniones no públicas con Puigdemont. "Traté de persuadir a Puigdemont de que el procés era un muy mal camino, pero su posición siempre fue la misma. No había ningún tema del que le interesara hablar que no fuera el procés". "Le dije que de la soberanía nacional no íbamos a hablar ningún momento. Al otro lado de la mesa yo me encontré con una silla vacía".