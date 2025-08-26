Declaradas zonas catastróficas por danas y fuegos en todas las comunidades salvo el País Vasco

El Consejo de Ministros acordó ayer la declaración de «zonas afectadas por emergencia» a varios territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades autónomas, con ... la única excepción de País Vasco. Se trata de contingencias ocurridas entre el 23 de junio pasado y este lunes, provocadas por 114 incendios forestales y siete danas (depresión aislada en niveles altos) e inundaciones, según el registro del Ministerio del Interior. Con esta propuesta se trata de habilitar el procedimiento para que todos los damnificados por las 121 emergencias registradas en este periodo soliciten las ayudas directas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

En el caso del fuego, el acuerdo recoge las tres oleadas de grandes incendios que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado desde finales de junio hasta ahora, y que han variado entre niveles de riesgo uno y dos. Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales (ocho fallecidos) y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial.

Se trata, en suma, de ayudas directas competencia de Interior destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, gastos de corporaciones locales, en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que la Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados y también para la expedición del DNI. Otras medidas de otros ministerios incluyen beneficios fiscales (Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Trabajo), ayudas a las corporaciones locales (Política Territorial) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Agricultura). Los restantes departamentos podrán declarar además zona de actuación especial para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.

Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y son elevados». Marlaska destacó la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados «cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad», pero incidió en alusión a los incendios que la «emergencia aún no se ha dado por cerrada».

Uso político de las tragedias

«Estas instituciones van a tener en todo momento a su lado las ayudas necesarias para conseguir la mayor recuperación posible de las zonas afectadas», garantizó, antes de recordar que los fuegos simultáneos han coincidido con la «ola de calor más intensa desde que hay registros, con una temperatura media superior a 4,6 grados a lo que es habitual».

La otra medida que comenzó ayer es la creación de una nueva comisión interministerial de cambio climático para allanar el camino en la consecución de un pacto de Estado. El órgano está capitaneada por Transición Ecológica e Interior y su cometido será «redimensionar» y «redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación» a la emergencia climática.

Esta propuesta fue denostada por el Partido Popular en su momento, al calificarla de «cortina de humo» y «más propaganda», en palabras de la portavoz parlamentaria Ester Muñoz. Una referencia que ayer fue contestada por Marlaska, que pidió a los populares que «dejen de utilizar las tragedias» y se sume al pacto de Estado contra el cambio climático. No obstante, el ministro aseguró que «cualquier medida o propuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada y analizada» en respuesta al plan contra incendios presentado este lunes por Alberto Núñez Feijóo.

Marlaska destaca la importancia de que los damnificados cobren «cuanto antes»

Sobre la creación de un registro de pirómanos, una de las medidas más llamativas que defendió el jefe de la oposición, Marlaska criticó el «desconocimiento» de los populares en esta cuestión. Incidió en que la eficacia de la propuesta ya ha sido contestada en distintos medios por un fiscal especialista de medio ambiente, por la propia Fiscalía en su memoria y las memorias del Seprona, y subrayó que no se puede identificar «al pirómano con el incendiario». «Hay que ser más serio a la hora de hablar de esta complejidad para no causar alamar social», reprochó.