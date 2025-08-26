El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del Consejo de Ministros presidido ayer por Pedro Sánchez. EP

Declaradas zonas catastróficas por danas y fuegos en todas las comunidades salvo el País Vasco

El objetivo es que los afectados en 121 emergencias desde el 23 de junio puedan solicitar ayudas directas

M. Balín / M. E. Alonso

Martes, 26 de agosto 2025, 23:38

El Consejo de Ministros acordó ayer la declaración de «zonas afectadas por emergencia» a varios territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades autónomas, con ... la única excepción de País Vasco. Se trata de contingencias ocurridas entre el 23 de junio pasado y este lunes, provocadas por 114 incendios forestales y siete danas (depresión aislada en niveles altos) e inundaciones, según el registro del Ministerio del Interior. Con esta propuesta se trata de habilitar el procedimiento para que todos los damnificados por las 121 emergencias registradas en este periodo soliciten las ayudas directas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Declaradas zonas catastróficas por danas y fuegos en todas las comunidades salvo el País Vasco

Declaradas zonas catastróficas por danas y fuegos en todas las comunidades salvo el País Vasco