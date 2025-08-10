Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación

La 'guerra de los currículums' desatada en la política española se ha cobrado ya tres víctimas en Madrid (Noelia Núñez), Comunidad Valenciana (José María Ángel) ... y Extremadura (Ignacio Higuero), pero al menos hasta el momento no se ha extendido a Euskadi. Si acaso el único amago de batalla ha sido el emprendido por el PP contra el exlehendakari Patxi López, que siempre ha incluido en su trayectoria académica la referencia de «estudios de Ingeniería Industrial», una fórmula un tanto ambigua que puede dar a entender que tiene una carrera que, en realidad, nunca llegó a completar.

En el Parlamento vasco, a la hora de recoger el acta, todo representante electo debe rellenar un cuestionario con sus datos personales que queda guardado en el registro de la Cámara autonómica y que, además, se publica en la página web. Y, entre sus apartados, hay uno relativo al bagaje académico. El nombre exacto de esa casilla es 'titulación', por lo que en teoría el margen para las medias verdades es menor que en otras instituciones en las que se habla de 'formación' o 'estudios', sin una alusión directa al diploma que se entrega cuando se acredita la finalización de la carrera.

Un repaso a los currículums de los políticos vascos arroja una primera conclusión: la inmensa mayoría de ellos dice tener titulación universitaria. En concreto, de los 75 representantes con escaño en Vitoria, 70 aseguran contar con estudios superiores completados, lo que supone el 93% del arco parlamentario. Se trata de una proporción que duplica la media de Euskadi. Según el Eustat, ese nivel lo tiene el 43% de la población mayor de 15 años, un dato que sitúa al País Vasco a la cabeza entre todas las comunidades autónomas. La media española es del 32%.

La carrera más común entre los legisladores vascos, con 17 casos, es la de Derecho, que en general suele ser la titulación más repetida en una actividad pública habituada a las leyes. Le siguen Ciencias Políticas, con siete; Periodismo (o Ciencias de la Información, según su antiguo nombre), con seis; y Empresariales en alguna de sus formas (licenciatura, diplomatura o grado en ADE), con otros seis. También hay ingenieros, profesores, filólogos, trabajadores sociales, historiadores y arquitectos. En cambio, no hay ni economistas ni médicos, por ejemplo. Sí los hay en el Gobierno vasco, pero no son parlamentarios como tal, sino que tienen escaño sin derecho a voto.

De esos 70 universitarios, 16 aseguran disponer de algún máster o posgrado, y otros cinco cuentan con un doctorado. Son el lehendakari, Imanol Pradales, doctor en Ciencias Políticas y Sociología; el líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, en Ingeniería de Telecomunicaciones; Xabier Barandiaran (PNV), en Sociología; la misma disciplina que Patricia Campelo (PSE-EE); y Ander Goikoetxea (EH Bildu), en Electrónica Industrial y Automática. Por el contrario, cinco no tienen carrera, aunque tres sí poseen título de FP: Garikoitz Mendizabal y Aitor Urrutia (PNV) -éste utiliza la fórmula «estudios de Derecho»-, Ikoitz Arrese y Xabier Goikuria (EH Bildu), y Muriel Larrea (PP). Los socialistas componen así el único grupo de más de un miembro con todos sus parlamentarios licenciados.

Un Legislativo euskaldun

El perfil oficial de los legisladores vascos también incluye un apartado relativo a los idiomas. Un análisis de esas casillas esboza el retrato de un Parlamento euskaldun, ya que 61 de los 75 afirma saber euskera y, entre quienes no rellenan ese dato, hay al menos dos más que en sus intervenciones demuestran dominar el idioma. Ambas lenguas son utilizadas de forma indistinta tanto en los plenos como en las comisiones y, en todo caso, la Cámara autonómica dispone de un sistema de traducción simultánea con pinganillos como el que se ha implantado recientemente en el Congreso.

En cuanto a idiomas extranjeros, el 57% de los representantes asegura hablar inglés en alguno de sus niveles y el 16% señala lo propio con el francés. Ninguno dice conocer ninguna otra lengua como el alemán, el italiano o el chino.