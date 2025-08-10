El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Parlamento vasco está compuesto por 75 representantes, de los cuales 70 dicen contar con una carrera universitaria. Igor Aizpuru

Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación

El 93% de los parlamentarios asegura tener titulación universitaria y de todas, la de Derecho es la carrera más común

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:16

La 'guerra de los currículums' desatada en la política española se ha cobrado ya tres víctimas en Madrid (Noelia Núñez), Comunidad Valenciana (José María Ángel) ... y Extremadura (Ignacio Higuero), pero al menos hasta el momento no se ha extendido a Euskadi. Si acaso el único amago de batalla ha sido el emprendido por el PP contra el exlehendakari Patxi López, que siempre ha incluido en su trayectoria académica la referencia de «estudios de Ingeniería Industrial», una fórmula un tanto ambigua que puede dar a entender que tiene una carrera que, en realidad, nunca llegó a completar.

