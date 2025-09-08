El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oriol Junqueras, comparece en el acto de inicio político de ERC. Efe

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

Esquerra presiona a los socialistas para que apoyen su propuesta fiscal: amenaza con no negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:30

Esquerra Republicana registrará hoy en el Congreso una proposición de ley, que tiene por objetivo permitir que el Govern pueda recaudar el IRPF en ... su totalidad. Esta iniciativa legal incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la Ley de cesión de tributos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC