Convoca una ronda con los partidos para buscar «acuerdos y colaboración»

En un escenario plagado de incertidumbres tanto a nivel internacional como en el conjunto de España, Imanol Pradales está convencido de que Euskadi todavía es ... una isla en la que predomina la estabilidad y se «practica una manera más constructiva de hacer política», un «intangible» que hay que seguir «cuidando» y «cultivando». Y con este objetivo, el lehendakari tiene previsto convocar al conjunto de partidos vascos de manera inminente a una ronda para «buscar la colaboración y el acuerdo».

Durante su primer año en Ajuria Enea, Pradales se ha esforzado en poner en marcha varias mesas de diálogo para tratar de solventar algunos de los problemas que habían desgastado a Iñigo Urkullu en su última etapa como lehendakari. Bajo este paraguas, se activaron las mesas de salud, el foro de seguridad y las medidas urgentes para la vivienda, uno de los problemas que más preocupa a los vascos, según todas las encuestas.

Pero en Lehendakaritza son conscientes de que esa voluntad de diálogo tiene que empezar a materializarse en hechos concretos. Lo que busca Pradales con esa ronda anunciada ayer es ofrecer a los dirigentes de los diferentes grupos parlamentarios –todos menos Vox, que quedará excluido de nuevo de estos contactos– «una información actualizada sobre los principales espacios de diálogo y encuentro que tenemos abiertos».

En un intento por marcar una línea clara entre el clima que se respira en Euskadi y el que hay más allá de la muga, el lehendakari insistió en que es necesario «profundizar en esa cultura democrática constructiva, una forma de hacer política que, a través del diálogo permanente, busca el acuerdo y la colaboración entre diferentes».

¿Y sobre qué se hablará en esa ronda? La idea es establecer un orden del día «en tres bloques temáticos» en los que se abordará «el análisis del escenario político vasco y estatal», las «previsiones socioeconómicas y presupuestarias» y «el autogobierno vasco». Respecto a esta última cuestión, el objetivo, afirmó Pradales, es «sumar fuerzas para lograr todas las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika». Una meta que, al menos a corto plazo, parece que tampoco se va a lograr a pesar de que el propio Pradales pactó con Pedro Sánchez que todas las transferencias pendientes llegasen antes de fin de año. «Hay que cumplir con la palabra dada», advirtió al líder socialista. De hecho, el lehendakari anunció que en el plazo de un mes enviarán a La Moncloa «toda la documentación de las transferencias pendientes».

Aun así, el lehendakari dejó claro que tampoco descarta avanzar hacia una nueva fase, que a día de hoy se encuentra envuelta en una nebulosa de «contactos discretos» entre PNV, EH Bildu y PSE. A partir de ahora Pradales entrará en esas conversaciones sobre un nuevo Estatuto, lo que les dará un perfil ya institucional y arrojará algo de luz sobre los parámetros en los que se han movido hasta ahora los partidos. «El compromiso compartido es alcanzar un nuevo Pacto Estatutario que nos permita ampliar y mejorar el autogobierno», recordó.