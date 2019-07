Vox consigue que se cancele por segunda vez un concierto de Def con Dos El Ayuntamiento malagueño de Rincón de la Victoria ha decidido anular la actuación del grupo liderado por César Strawberry ante «el rechazo de la ciudadanía» EFE MÁLAGA Viernes, 5 julio 2019, 19:35

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha decidido este viernes anular la actuación del grupo Def con Dos prevista para la feria de este municipio, debido «al rechazo suscitado entre la ciudadanía tras el anuncio de este conjunto».

La cancelación del concierto, que iba a celebrarse el próximo 12 de julio, durante la primera noche de feria, se produce después de que lo solicitase el único edil de Vox en el Ayuntamiento, José Antonio Rodríguez, después de que el cantante del grupo, César Strawberry, fuera condenado en 2017 por un delito de enaltecimiento del terrorismo tras seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los Grapo y de ETA y sobre la muerte de Carrero Blanco.

Fuentes municipales han informado de que el contrato no estaba firmado y se ha comunicado al grupo afincado actualmente en Madrid que no iba a materializarse esa contratación. Han precisado que la decisión no se toma «por la presión de Vox ni por temas legales», sino que se debe a una medida del equipo de gobierno, formado por PP, Ciudadanos y Por Mi Pueblo, «por el rechazo popular hacia este conjunto».

Vox había registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que afirmaba que la contratación de Def con Dos iba en contra de la Ley de Contratos del Sector Público, «que impide a las entidades públicas contratar a personas condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo». Sin embargo, las mismas fuentes municipales han indicado que el partido de Santiago Abascal ha hecho una interpretación errónea de la ley y que la contratación de este grupo habría sido «perfectamente legal».

Esta decisión se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid haya cancelado un concierto de Def con Dos previsto para este viernes en las fiestas del distrito de Tetuán, al considerar que «no es digno de una institución» promover la actuación de un grupo cuyo cantante ha sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo.