La sociedad vasca no tiene forma de bloques

Braulio Gómez

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La campaña en las últimas elecciones vascas tuvo como uno de sus protagonistas los posibles pactos de gobierno. Los electores fueron a las urnas sabiendo ... que la papeleta de EH Bildu valía para pactar tanto con el PNV como con un gobierno de izquierdas con PSE y otros. La del PSE solo valía para seguir gobernando con el PNV y la del PNV solo valía para una coalición con el PSE. En la encuesta postelectoral del Sociómetro, los que preferían una coalición de los nacionalistas vascos con los socialistas (35%) doblaban a los que soñaban con un gobierno de un bloque abertzale (17%). El apoyo más minoritario lo tenía una posible coalición de izquierdas EH Bildu y PSE (10%). Las elecciones de la última década en Euskadi nadie las ha vivido como unas elecciones de bloques polarizados en la dimensión territorial o identitaria. Por eso la suma de los representantes de los dos partidos nacionalistas vascos en el parlamento vasco es aritmética y no política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

