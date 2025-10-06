La sociedad vasca no tiene forma de bloques

La campaña en las últimas elecciones vascas tuvo como uno de sus protagonistas los posibles pactos de gobierno. Los electores fueron a las urnas sabiendo ... que la papeleta de EH Bildu valía para pactar tanto con el PNV como con un gobierno de izquierdas con PSE y otros. La del PSE solo valía para seguir gobernando con el PNV y la del PNV solo valía para una coalición con el PSE. En la encuesta postelectoral del Sociómetro, los que preferían una coalición de los nacionalistas vascos con los socialistas (35%) doblaban a los que soñaban con un gobierno de un bloque abertzale (17%). El apoyo más minoritario lo tenía una posible coalición de izquierdas EH Bildu y PSE (10%). Las elecciones de la última década en Euskadi nadie las ha vivido como unas elecciones de bloques polarizados en la dimensión territorial o identitaria. Por eso la suma de los representantes de los dos partidos nacionalistas vascos en el parlamento vasco es aritmética y no política.

Según el último Deustobarometro, los problemas relacionados con el euskera representan una de las principales preocupaciones para el 4,5% de la ciudadanía vasca, ocupando el puesto 18 del ranking de problemas a resolver. Los votantes de EH Bildu y del PNV son los menos preocupados (2,5% y 3% respectivamente) y los más preocupados son los votantes del PP (17%), tratándose para ellos uno de los 10 mayores problemas que tiene Euskadi. No hay suficientes votantes de Vox en la muestra para poder saber de forma fiable su valoración.

Según datos del mismo estudio, dos de cada tres ciudadanos y ciudadanas vascos aprueban la actual política lingüística. El 74% de los votantes del PNV, el 70% de los de EH Bildu y el 69% de los que votaron al PSE en las últimas elecciones dan su aprobado a esta política pública. Al contrario, el 62% de los votantes del PP suspenden la actual política lingüística. Sobre las prioridades que debería atender el Ejecutivo vasco, según la ciudadanía, tampoco aparece en la lista de las diez primeras y no alcanza el 2% las menciones relacionadas con el euskera, según la encuesta Focus de la semana pasada.

En el Parlamento vasco hay una proposición de ley del PNV y otra de EH Bildu para blindar el euskera como requisito en el acceso al empleo público tras las sentencias desfavorables de algunos tribunales. En ninguna de ellas hay un consenso político que refleje la pluralidad del Pais Vasco y que actualmente representa el Gobierno de coalición del PNV y el PSE. Los datos dicen que no se trata de una urgencia por la que haya que correr y que no hay respaldo social que pueda justificar la ruptura urgente del actual consenso.

Ni al Partido Socialista ni a sus votantes se les puede acusar de insensibilidad ante los derechos lingüísticos y hacia la protección del euskera. Introducir sus argumentos y posiciones en cualquier reforma de la política lingüística creo que reforzaría la fortaleza de su defensa y ayudaría a reflejar mejor la diversidad de la sociedad vasca. Seguramente el Parlamento trabajará las próximas semanas para parecerse más a esa sociedad diversa a la que representa y que no tiene forma de bloques.