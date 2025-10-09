Ayuso indigna al Gobierno al oponerse al registro de médicos objetores: «¡Váyanse a otro lado a abortar!» La presidenta de Madrid rechaza crear, ha dicho, una «lista negra» de estos profesionales y Sánchez le replica: «Esta es la libertad que prometía, volver a los viajes clandestinos a Londres»

Lorena Gil Jueves, 9 de octubre 2025, 12:50 | Actualizado 13:43h. Comenta Compartir

Polémica en el pleno de Madrid por el registro de objetores al aborto reclamado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que este listado «pone en peligro» varios textos legales. Entre ellos, ha dicho, algunos artículos de la Constitución Española, y ha advertido de que en la capital no se va a hacer «una lista negra de médicos». «¡Váyanse a otro lado a abortar!», ha espetado.

Tal ha sido el revuelo que ha provocado las palabras de la dirigente del PP que incluso el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado en criticarla: «Esta era la libertad que prometía Ayuso, volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo, al señalamiento. Volver 50 años atrás», ha replicado en su cuenta de X.

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado en este sentido a preguntas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante la sesión de control de la Asamblea. Bergerot le ha reclamado, como ya hiciera la ministra de Sanidad, Mónica García, que «cumpla la ley» y remita -el Gobierno ha dado un plazo de tres meses- el registro de objetores.

«Pone en peligro el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias», ha enumerado la mandataria autonómica.

La presidenta madrileña se ha referido al artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; al artículo 9 de Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como al artículo 18 de la Declaración sobre Objeción de Conciencia aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial en 1997, que defiende que conforme a la ética, un médico que en razón de sus condiciones personales pueda negarse a practicar un aborto. «O el Corán, que es su libro. Pregúntale a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se ha dejado a ustedes», ha lanzado la mandataria autonómica.

Ayuso ha negado que la Comunidad de Madrid vaya a «obligar a un médico» a actuar «contra su conciencia y su libertad» y tampoco va a hacer «nunca», ha añadido, una «lista negra» de galenos. La dirigente del PP ha cifrado en 106.000 los abortos que se hacen en España al año. Y ha querido añadir que, entonces, en una década «se ha abortado a un millón». «¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad. Un fracaso, porque además, en la mayoría de los casos, se podría evitar», ha expresado.

Ha insistido Isabel Díaz Ayuso en que «no se va a señalar a nadie» ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a «ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo». Y ha rematado: «No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? ¡Pues váyanse a otro lado a abortar!».

«Una salvajada»

Las reacciones a sus palabras no se han hecho esperar. Pedro Sánchez ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y le ha avisado «el Gobierno utilizará todos los instrumentos legales a su alcance, para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y si hace falta llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional», ha indicado el socialista en un mensaje en la red social X. Sánchez ha criticado que «esta era la libertad que prometía Ayuso». «Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo, al señalamiento. Volver 50 años atrás», ha añadido.

También la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha cargado contra la presidenta madrileña. García le ha preguntado «a dónde exactamente» deben irse si «a una privada para hacer negocio» o «a Londres». «No vamos a consentir ni que se incumpla la ley ni que se den pasos atrás en los derechos de las mujeres», ha advertido. Ha vuelto a afirmar, en este sentido, que su Ministerio va a utilizar «todas las herramientas jurídicas» para que se «garantice el aborto en la sanidad pública».

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de «salvajada» las declaraciones de la presidenta madrileña, al tiempo que se ha mostrado convencido de que, tras esta afirmación, son las mujeres las que «le van a decir a Ayuso que se vaya a su casa».