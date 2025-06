Anaís, la joven modelo que trató de ocultar el disco duro de Ábalos a la UCO: «Solo le limpio la casa y le paseo los perros»

Gabriel Cuesta Miércoles, 18 de junio 2025, 12:29 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

«Una profesional llena de ilusión» que da todo lujo de detalles de su talla y aspecto físico. Esa es la carta de presentación de la página web oficial de Anaís D. G., la mujer que acompañaba a Ábalos cuando la UCO le sorprendió en su casa de Valencia para realizar un registro en el que los agentes la cazaron tratando de marcharse con un disco duro oculto en el pantalón, según recogen las actas de los allanamientos de la Guardia Civil. «Es amigo mío, yo solo le limpio la casa y le paseo los perros», zanja negando cualquier tipo de relación sentimenal.

Esta joven de 32 años reside en un municipio de Valencia, pero desarrolló parte de su carrera profesional en Madrid. En su currículum refleja su participación como modelo de la agencia Glam Madrid, su candidatura al concurso 'Vecinitas' de la revista FHM en 2012... y su experiencia como azafata, gogó en una discoteca, eventos de camisetas mojadas y en varias pasarelas. Un porfolio que se completa con varias fotos en la que Anaís posa de forma sugerente. Una de ellas fotografías fue tomada en cuenta durante las diligencias.

Las actas de allanamiento suman 239 páginas reflejan precisamente el momento en el que la joven intenta ocultar el disco duro y abandonar la casa. «El agente TIP Zxxxxx observa cómo Ábalos le indica que lleve algo de desayuno, procediendo ella (Anaís) a ingresar a una de las estancias de la vivienda, y antes de proceder a la salida del domicilio, el agente referido observa que la Sra. D. porta algo oculto en su pantalón. Ante esta circunstancia, la agente Qxxxxx realiza un cacheo, observándose que la señora D. oculta un disco duro en su pantalón», señala el oficio de la Guardia Civil, que explica que previamente el exministro había pedido permiso a la UCO para que la mujer saliera del domicilio, alegando que debía sacar al perro.

Ocultamiento de pruebas

Un gesto, el de tratar de ocultar este dispositivo, por el que podría haber incurrido en un delito por intentar ocultar pruebas, algo tipificado en los artículos 451 a 454 del Código Penal y que abarca penas de prisión de seis meses a tres años. Eso sí, podría quedar exenta si alega mantener una relación sentimental con el investigado. Sin embargo, Anaís ha regateado esta cuestión ante algunos medios de comunicación. «Es amigo mío, yo solo le limpio la casa y le paseo los perros. Nada más. No tengo ninguna relación sentimental ni nada de eso. Ya está, no hay más», defendía esta mujer en declaraciones a The Objective.

Ese almacenamiento digital puede no ser cosa menor. De color azul y de la marca Wd-My-Passport, trató de ocultarlo entre sus ropas porque, al parecer, era uno de los principales objetivos de la UCO aquel día, según fuentes de la investigación. Las mismas ya avanzan que esa memoria va a estar entre los efectos que primero se analicen de los incautados en los allanamientos de la pasada semana. Una intervención con la que la Guardia Civil por fin tuvo acceso a dispositivos privados de Ábalos 14 meses después de que estallara el 'caso Koldo'.

Las actas revelan que en total los agentes se llevaron 34 dispositivos de la casa de Ábalos. También los efectivos del instituto armado encontraron petróleo en el domicilio del dueño de la empresa navarra que está en el centro de la trama por las supuestas adjudicaciones irregulares: documentación que apuntaría que en realidad el 45% de esa sociedad está en manos de Santos Cerdán desde hace años.