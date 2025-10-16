El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El primer ministro francés supera la moción de censura y salva su cargo por 18 votos
Amaya Fernández, en una imagen de archivo. E. C.

Amaya Fernández renuncia al Tribunal de Cuentas para poder presidir la gestora del PP de Bizkaia

La dirigente popular acusa al PNV de estar detrás del informe del Parlamento vasco que le negó compatibilizar ambos cargos. «El poder quiere que elija entre la seguridad laboral y mi vocación de servicio público»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Amaya Fernández será la presidenta de la gestora que los próximos meses dirigirá el PP de Bizkaia. Tras dos semanas de deliberaciones, la dirigente popular ... ha decidido renuncia a su puesto de asesora del Tribunal Vasco de Cuentas para poder acceder al nuevo puesto interno para el que le nombró la dirección de Génova tras destituir a la anterior cúpula territorial del partido y montar una gestora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia
  10. 10

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amaya Fernández renuncia al Tribunal de Cuentas para poder presidir la gestora del PP de Bizkaia

Amaya Fernández renuncia al Tribunal de Cuentas para poder presidir la gestora del PP de Bizkaia