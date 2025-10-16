Amaya Fernández renuncia al Tribunal de Cuentas para poder presidir la gestora del PP de Bizkaia
La dirigente popular acusa al PNV de estar detrás del informe del Parlamento vasco que le negó compatibilizar ambos cargos. «El poder quiere que elija entre la seguridad laboral y mi vocación de servicio público»
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:08
Amaya Fernández será la presidenta de la gestora que los próximos meses dirigirá el PP de Bizkaia. Tras dos semanas de deliberaciones, la dirigente popular ... ha decidido renuncia a su puesto de asesora del Tribunal Vasco de Cuentas para poder acceder al nuevo puesto interno para el que le nombró la dirección de Génova tras destituir a la anterior cúpula territorial del partido y montar una gestora.
Fernández solicitó a finales del pasado mes al Parlamento vasco que le autorizara a compatibilizar ambos puestos pero los servicios jurídicos de la Cámara se lo denegaron, abocándole a decidir entre su puesto de trabajo en el órgano fiscalizador o su nueva tarea en su partido. La que fuera presidenta interina del PP vasco acusa ahora en una carta abierta al PNV de estar detrás de ese informe negativo para tratar de evitar que tomara las riendas de la formación en Bizkaia. «El poder quiere que elija entre la seguridad laboral y mi vocación de servicio público. Y yo elijo Bizkaia», asegura.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión