Raquel González, a la izquierda, junto a Alberto Núñez Feijóo, Javier de Andrés y Eduardo Andrade. EP

Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández

Ni la actual presidenta ni su 'número dos' estarán en la nueva cúpula, pero sí mantendrán sus portavocías en las Juntas Generales y en Getxo

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:33

Génova ha agotado su paciencia con el PP de Bizkaia y ha decidido apartar a Raquel González al frente de la organización provincial para imponer ... una gestora a partir de este próximo lunes. La dirección de Alberto Núñez Feijóo precipita así un movimiento que llevaba meses labrándose ante la falta de sintonía con los dirigentes vizcaínos. La presidenta provisional será Amaya Fernández, expresidenta del PP vasco, y ni González ni su secretario general, Eduardo Andrade, estarán en la cúpula, aunque sí mantendrán sus cargos institucionales como portavoces en las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Getxo, respectivamente.

