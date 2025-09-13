Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández

Génova ha agotado su paciencia con el PP de Bizkaia y ha decidido apartar a Raquel González al frente de la organización provincial para imponer ... una gestora a partir de este próximo lunes. La dirección de Alberto Núñez Feijóo precipita así un movimiento que llevaba meses labrándose ante la falta de sintonía con los dirigentes vizcaínos. La presidenta provisional será Amaya Fernández, expresidenta del PP vasco, y ni González ni su secretario general, Eduardo Andrade, estarán en la cúpula, aunque sí mantendrán sus cargos institucionales como portavoces en las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Getxo, respectivamente.

Ha sido el propio PP de Bizkaia el que este sábado ha difundido una nota en la que informa de que González y Andrade «facilitarán» un cambio en la dirección de la organización a partir del lunes. «Ante la situación política actual, para esta dirección era importante readaptar la maquinaria interna, renovar energías y abrir espacio a nuevas visiones. Por ello, tanto mi secretario general como yo misma creemos importante facilitar un cambio que aporte nuevos aires y recoloque a Bizkaia», ha asegurado la todavía presidenta provincial en el mencionado comunicado.

Ampliar Amaya Fernández y Raquel González en una foto de archivo.

Sin embargo, fuentes de Génova consultadas por EL CORREO aseguran que no es una decisión de los dirigentes del PP vizcaíno sino de la propia dirección nacional. Este periódico ya adelantó en enero la intención del equipo de Feijóo de precipitar un cambio en la organización de Bizkaia, un movimiento que de hecho provocó una suerte de rebelión en la cúpula provincial. En ese momento, fuentes cercanas a González llegaron a afirmar que estaba dispuesta a dar la batalla por un tercer mandato, pero finalmente ha cedido a la presión del partido.

González tomó las riendas del PP vizcaíno en junio de 2017 tras vencer en un ajustado duelo contra Nerea Llanos, promovida por el anterior líder, Antón Damborenea. Con un amplio apoyo en Getxo –era concejala allí– y en la Margen Izquierda, sin olvidar el soporte externo del poderoso aparato alavés, presentó un proyecto renovador y consiguió aglutinar a los sectores descontentos con el 'statu quo'. Sin embargo, eso no se tradujo en una remontada electoral. En su primer examen, las municipales y forales de 2019, a las que se presentó como alcaldable en Bilbao, no logró contener la fuga de votos ni en la capital ni en el resto del territorio.

Revalidó el cargo en el congreso provincial de 2021, cuando los críticos encabezados por Luis Eguiluz intentaron dar la batalla pero no superaron el primer filtro. Los nubarrones empezaron a planear sobre González cuando Pablo Casado, de cuyae ejecutiva formaba parte, fue relevado por Alberto Núñez Feijóo. Que las relaciones no son las mejores se evidenció de forma cruda en 2023, cuando la presidenta provincial fue relegada de la candidatura en Bilbao y enviada contra su voluntad a las Juntas Generales. Tampoco hay 'feeling' con Javier de Andrés, al que reclamó que nombrara secretario general autonómico a su 'número dos', Eduardo Andrade. Aquella petición fue desoída en beneficio de Esther Martínez.