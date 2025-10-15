El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Y ahora el aborto...

Amaia Fano

Amaia Fano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:01

Comenta

En España no existe un problema con el aborto que no se encuentra, ni de lejos, entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía –ni siquiera ... de las mujeres– como sí lo están en cambio la vivienda, la salud, la seguridad, la inmigración o la tendencia alcista de la carga impositiva a la clase media. Sin embargo, el Gobierno considera necesario blindar este derecho en la Constitución, por la vía de urgencia, con una reforma que no implique disolver las Cortes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  6. 6 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  7. 7

    «Nos hemos hecho hermanas de sangre en Bilbao», confiesan Emma Suárez y Elena Anaya
  8. 8 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones
  10. 10 Detenido un joven de 22 años tras pegar un puñetazo y robar el móvil a otro en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Y ahora el aborto...

Y ahora el aborto...