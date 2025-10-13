El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Vox, Santiago Abascal, este lunes en Madrid. EFE

Abascal acusa a Sánchez de «secuestrar la Corona» para «utilizarla contra España»

Lamenta que la Casa Real no felicitara a María Corina Machado y rechaza las críticas de Feijóo por su ausencia en el 12-O: «Que me compare con Bildu me deja perplejo»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:42

Comenta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de «secuestrar a la Corona» para «utilizarla contra España» y ha rechazado ... las críticas del PP por su ausencia en el desfile del 12 de Octubre: «Que Feijóo me compare, precisamente a mí, con Bildu me deja perplejo porque fue su partido el que votó en el Parlamento en contra de que fueran ilegalizados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  4. 4 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  5. 5 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  6. 6

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  7. 7 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  8. 8

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  9. 9 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abascal acusa a Sánchez de «secuestrar la Corona» para «utilizarla contra España»

Abascal acusa a Sánchez de «secuestrar la Corona» para «utilizarla contra España»