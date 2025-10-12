Colmar, Viena, Estrasburgo... Estas son las fechas oficiales de los principales mercadillos navideños en Europa

El mercadillo de Viena es uno de los más emblemáticos de Europa.

Aunque el tiempo todavía no invita a pensar en el invierno, hay quien ya tiene planificada alguna escapada para esta Navidad. Un viaje cada vez más deseado es disfrutar de algún mercadillo navideño europeo. Ya sea en estas fechas tan señaladas o en semanas anteriores, como el puente de diciembre, algunas capitales y ciudades europeas se convierten en lugares de cuento.

Aroma a castañas asadas y garrapiñadas, luces, guirnaldas, villancicos... Los tradicionales mercadillos navideños multiplican la belleza de ciudades como Viena, Praga o Salzburgo, que en estas fechas se llenan de lugareños y turistas dispuestos a dejarse llevar por la magia de la Navidad. Puestecitos con adornos para el árbol, dulces típicos, artesanía o comida que, instalados en rincones o plazas emblemáticas, se convierten en un verdadero festín.

Durante estas últimas semanas, en redes sociales como TikTok o Instagram, numerosas cuentas comparten contenido sobre los mejores mercadillos de Navidad en el Viejo Continente. Los principales ya tienen fecha oficial de inicio y son las siguientes:

- Budapest (Hungría): del 15 de noviembre al 1 de enero.

- Colmar (Francia): de 25 de noviembre al 29 de diciembre.

- Estrasburgo (Francia): del 26 de noviembre al 24 de diciembre.

- Cracovia (Polonia): del 24 de noviembre al 7 de enero.

- Berlín (Alemania): del 24 de noviembre al 28 de diciembre.

- Dresde (Alemania): del 26 de noviembre al 24 de diciembre.

- Núremberg (Alemania). del 28 de noviembre al 24 de diciembre.

- Múnich (Alemania): Ddel 24 de noviembre al 24 de diciembre.

- Salzburgo (Austria): del 20 de noviembre al 26 de diciembre.

- Viena (Austria): del 14 de noviembre al 26 de diciembre.

- Praga (República Checa): del 29 de noviembre al 6 de enero.

- Zagreb (Croacia): del 29 de noviembre al 7 de enero.

- Berna (Suiza): del 21 de noviembre al 24 de diciembre.

Los mejor valorados

Según European Best Destinations, una conocida plataforma turística europea, este año el ranking de los mejores mercadillos navideños de Europa viene encabezado por Gdansk (Polonia). Estará abierto del 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2025. El segundo mejor valorado es el de Craiova (Rumanía), un destino europeo poco conocido que se convierte en un cuento de hadas cada Navidad. Se desarrolla en la plaza Mihai Viteazul, justo delante del Ayuntamiento, desde finales de noviembre (fechas aún por confirmar). Y este podio de honor lo remata Ginebra (Suiza). Sus fechas todavía no están confirmadas.

