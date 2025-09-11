El pueblo medieval que inspira terror y misterio

Sergio García Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Es lo que tiene levantarse por la mañana con una idea preconcebida, en mi caso, tirar con el coche hasta Segovia y regalarme una tarde de acueductos, alcázares y callejones empedrados; de jardines y palacios al pie de Guadarrama; y contemplar, quién sabe, si hasta tejados con cigüeñas, que estando como está el clima ya ni emigrar al sur les merece la pena. ¿Quién se resiste a ese plan, no digamos si lo acompañamos de un cochinillo en 'Cándido' y lo regamos con un buen Ribera? Pues no. Una vez le dimos esquinazo al puerto de Somosierra y nos adentramos en ese paisaje ocre que parece sacado de las páginas de Azorín -aunque aquí sí esté claro qué fue antes, si el huevo o la gallina-, dejando a la izquierda ese enorme paredón que es la sierra, uno no tarda en ver carteles que le incitan a cambiar el paso, tentaciones a las que es muy difícil rendirse, como un paseo por las hoces del Duratón, entre matorrales de salvia, espliego y tomillo, a la sombra de sabinas y enebros. O Sepúlveda, escenario de las correrías de Almanzor. Sé fuerte, me digo, no te rindas a la primera. Pero uno es débil y, en cuanto veo el rótulo que marca 'Pedraza', mando al garete todos mis planes y me arrojo en brazos de lo desconocido. A fin de cuentas, la vida son dos días, uno es laborable y a mí no me esperan hasta el lunes. Así que, 'Alea iacta est'.

Pedraza se yergue en medio de ese páramo estepario que es la Meseta castellana, engarzada en un lienzo de murallas que la abrazan con arrobo. Aquí se rodó en 2013 el anuncio de la Lotería de Navidad, con el pueblo abarrotado de velas que remiten a una de sus celebraciones más tradicionales -los dos primeros sábados de julio-, mientras Montserrat Caballé, Raphael, Niña Pastori, Marta Sánchez y David Bustamante se afanaban en repetir tomas como locos. O '30 monedas', ese thriller tenebroso, entre lo místico y lo esotérico, surgido de la febril imaginación de Álex de la Iglesia con un Eduard Fernández fantástico (qué novedad, ¿no?). Películas y series como 'Isabel', 'Tierra de Lobos', 'Águila Roja' y 'Toledo' han convertido esta burbuja en el tiempo en set de rodaje. Hasta Samantha Vallejo-Nágera (MasterChef) ha abierto allí una casa taberna, un refugio rústico, pero donde se cita lo más granado del papel cuché. «Un viaje en el tiempo», dicen en el 'Hola!'. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Ampliar

Pero centrémonos por la banda. Pedraza, declarado Conjunto Histórico en 1951, atesora un ramillete de buenas razones por las que hacer un alto en el camino, siendo la Noche de las Velas ya citada sólo una de ellas. La población, que alcanzó su mayor esplendor en los siglos XVI y XVII merced al comercio de la lana de oveja merina, está cerrada en uno de sus extremos por un castillo donde estuvieron presos los hijos del Rey Francisco I de Francia; y que mucho más tarde, ya en el siglo XX, sirvió de residencia y taller de trabajo al pintor eibarrés Ignacio Zuloaga, que lo restauró de arriba a abajo. La fortaleza está en el extremo opuesto de la Puerta de la Villa, donde perdura el escudo de armas de Íñigo Fernández de Velasco, que arrebató en duelo el dominio del pueblo al Conde de Benavente. '¡Voto a bríos! y todo eso. A su lado está la cárcel de la villa, con el consabido ajuar de mazmorras, cepos y grilletes.

Suma y sigue. La Plaza Mayor es una de las más bonitas de España, dominada por la torre de la iglesia románica de San Juan Bautista, que compite en belleza con la de Santo Domingo (aquí todo está cerca). Todo ello atravesado por calles alfombradas de piedra, como la Mayor -donde se levanta la Casa de Pilatos o la de los Becerril-, la Inquisición y la plaza de la Olma. ¿Qué es usted más de espacios abiertos? Pues hay senderos por cañadas reales como el de Orejanilla o el de la Velilla, con miradores que dejan sin aliento.

Y ahora, si quiere, nos vamos al acueducto.

Temas

Pedraza

Segovia