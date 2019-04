6

Burning y The Mani-las en el festival Hiriko Soinuak, en Barakaldo

Burning, con su gira de despedida 'No va más', y The Mani-las encabezarán el festival Hiriko Soinuak . Dos formas distintas de entender el rock and roll pero con un mismo espíritu subyacente. Unos, veteranos que han escrito algunas de las páginas más brillantes de la historia del rock en castellano, y otras, jóvenes experimentadas en otros proyectos con una energía y vitalidad desbordante. Este sábado en la Herriko Plaza de Barakaldo a las 18:00 horas. Entrada libre.