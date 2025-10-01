Planes para este fin de semana a un paso de Euskadi

Elena Sierra Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:20 Comenta Compartir

Biarritz Ópera 200 artistas en escena

Ampliar 'Carmina Burana' en el Teatro Arriaga. EC

A las ocho de la tarde de hoy en la Gare du Midi de Biarritz está programado un espectáculo de altura. Un clásico, vamos. Se trata de la puesta en escena de 'Carmina Burana', de Carl Orff, con la participación de más de doscientos artistas para que la música resuene de verdad. Entre ellos y ellas, hay que contar a los y las integrantes de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Ópera de Biarritz y del Coro Aeolia, además de a la soprano Katharina Semmelbeck, el barítono Thibault de Damas y el tenor Pierre-Emmanuel Roubet. Dirige la cita Nicholas McRoberts, que cuenta con la colaboración del director del coro de la ópera, Jordi Freixa, y de Emmanuelle Lamarque, el del Aeolia. La célebre cantata escénica de Carl Orff está considerada una obra monumental. Inspirada en poemas medievales que abordan temas universales como la fortuna, el amor, la naturaleza y el destino, de 'Carmina Burana' se ha destacado siempre su potencia rítmica, sus coros envolventes y su intensidad dramática. Todo ello hace que ya desde las primeras notas de 'O Fortuna' el público se meta de lleno en la música. El espectáculo dura hora y media, no se hace ningún descanso, y pueden comprarse entradas desde 29 euros hasta 64 (en esta horquilla, hay precios de 55 y 45).

'Carmina Burana', hoy a las 20:00 en Biarritz. 29-64 euros.

Santander Festival Instalaciones lumínicas y sonoras

El festival de Creación Lumínica y Audiovisual Hágase la luz, creado por la compañía Ruido Interno, vuelve a Santander por quinto año y está teniendo lugar ya. Empezó el jueves pero aún quedan instalaciones lumínicas y recorridos sonoros sorprendentes a los que sumarse hasta el domingo. El festival trata de acercar y dar a conocer el uso de las nuevas tecnologías en el arte y la creación contemporánea con propuestas pensadas para todos los públicos. Por ejemplo, mediante las tres historias escritas por tres autores locales que forman los recorridos sonoros. Se escuchan a través de unos cascos inalámbricos en los mismos lugares a los que hacen referencia los textos y jugando con las luces. Esto supone redescubrir rincones de la ciudad. Mañana Rafael Manrique propone esta otra mirada y escucha al Barrio Pesquero -de 11:00 a 14:00-, Regino Mateo se encarga de la Calle Santa Lucía el domingo por la mañana -de 11:00 a 14:00- y Olga Agüero invita a reinterpretar el espacio entre la calle Méndez Núñez y los Jardines de Pereda por la tarde -de 18:00 a 20:30-. Es gratis, pero hay que inscribirse en la web eventbrite.es. El programa completo está disponible en ruidointerno.com. Hay arte lumínico que transforma la Plaza de Atarazanas y el ascensor de la calle Alta, proyecciones de video, instalaciones inmersivas...

Festival 'Hágase la Luz', hasta el domingo en Santander. Actividades gratuitas.

Donostia Teatro ¿Es esto amor?

Ampliar Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea, dirigidos por Juan Carlos Fisher, interpretan 'El efecto'.

Hace años la gente se preguntaba por qué le llamaban amor cuando querían decir sexo, pero es muy posible que hoy por hoy, tal y como hacen los personajes de la dramaturga británica Lucy Prebble -nacida en 1980 y autora de 'El síndrome del azúcar', 'ENRON' y 'Un veneno muy caro'-, la pregunta sea si eso que se siente es amor o algún tipo de efecto secundario de un fármaco. No es broma. En 'El efecto', la pieza que puede verse en el Victoria Eugenia de Donostia mañana, dos voluntarios en un ensayo clínico-farmacológico tiene esta duda. A ver si lo que están viviendo es sólo el resultado de estar probando en sus propios organismos una nueva píldora. «¿Estás enamorado o solo estás experimentando una descarga fuerte de dopamina? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tu yo verdadero se distingue en algo de la neuroquímica de tu cerebro?», se preguntan Connie y Tristán cuando descubren que están enamorados y se ponen a pensar si esa conexión es real o es la consecuencia del nuevo antidepresivo. No sólo dudan ellos dos: lo hacen también sus médicos supervisores. La historia planteada por Prebble, que interpretan Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea, dirigidos por Juan Carlos Fisher, plantea además otras grandes dudas, como los límites de la ética. Amor y humor, o dopamina y humor, en cien minutos intensos.

'El efecto', el sábado a las 19:30 en Victoria Eugenia Antzokia. 10/18/24 euros

Logroño Espectáculos 'Noches con arte'

Tres sesiones abiertas al público de forma gratuita en una plaza que ya hace tiempo que tenía el arte como protagonista. 'Noches con arte', el programa de actividades al aire libre de estos días en Logroño, tiene como escenario la Plaza Joaquín Elizalde, a unos minutos del centro de la ciudad; allí está instalado desde 1995 el conjunto escultórico 'Concierto', del artista riojano Miguel Ángel Sáinz. Allí hay un anfiteatro. Y allí, por eso, hoy y mañana y el próximo viernes hay plan cultural. El de esta tarde tiene como portagonistas a los del Grupo Jamming, más que acostumbrados a la improvisación teatral. 'Jamming Hits' reúne lo mejor de la compañía en una experiencia lúdica, original y participativa. Mañana el invitado es el pianista chileno Claudio Recabarren, que llega para ofrecer un recital único en Logroño. El músico tiene un alarga carrera internacional, con actuaciones en escenarios de Asia, Europa y América, y es autor de once discos que combinan naturaleza, estrellas y música. Y para el viernes 10, los Cómicos Inestables del Norte tienen preparada 'La increíble historia de La Rioja', una obra cómica que recorre la historia de la región desde la prehistoria hasta la actualidad y que permite al público descubrir tradiciones riojanas -investigadas con minuciosidad y rigor- con humor gestual. Todas las citas comienzan a las 19:30.

'Noches con arte', hoy, mañana y el día 10 en Logroño. Gratis.

Oviedo Exposición Integracional

'Gesto y Materia', la muestra que puede verse hasta el día 13 de este mes en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo -en la Calle San Francisco 1 en horario de lunes a sábado de 11:00 a 19:30 horas y los domingos entre las 10:30 y las 14:30- se ha concebido como un encuentro multigeneracional entre artistas contemporáneos del entorno asturiano. Son en total 14 las personas participantes de una exposición que tiene como hilo conductor el trabajo que explora las posibilidades expresivas de la materia, el gesto y el color. Es una oportunidad para explorar la diversidad y riqueza del arte contemporáneo asturiano. En el listado de artistas están presentes algunos de los referentes históricos que, en ciertos momentos de su producción, apostaron por la abstracción matérica –como Antonio Suárez, Orlando Pelayo, Joaquín Vaquero Turcios, y más recientemente, Elías García Benavides y Kely–. También puede disfrutarse de la obra de otros creadores que prácticamente apostaron por esto desde su formación; ahí están Luis Fega, Ángel Guache, Gil Morán, Pablo Maojo y los tres representantes del Grupo ABRA que participan en 'Gesto y Materia', Hugo O´Donnell, María Jesús Rodríguez y Vicente Pastor. Además, se exponen las propuestas de María Vallina y Jorge Nava, que siguen abriendo nuevos caminos en la plástica contemporánea. La entrada es gratuita.

'Gesto y Materia', hasta el 13 en Oviedo. Gratis.