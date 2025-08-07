El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 7 de agosto

El monstruo invasor de los ríos que devora patos y roedores

Estos peces abominables, que pueden superar los 100 kilos, engullen todo a su paso. Fueron extraídos en El Regato y habitan en Sobrón y Ullibarri-Ganboa

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26

Es una de las principales amenazas a la que se enfrentan los ríos, ya que este monstruoso animal engulle todo a su paso. Incluido en ... el catálogo de especies exóticas invasoras, alcanza unas dimensiones terribles, de más de 100 kilos, y puede superar los dos metros de longitud. Devora el 5% de su peso cada día a base de succionar todo lo que topa o esté a su alcance. Y depreda casi cualquier cosa: carpas, ranas, crustáceos, insectos, gusanos, patos y también palomas o roedores. Es capaz de esquilmar cauces completos. Además, puede residir en aguas turbias, sin apenas oxígeno.

