El genio de Da Vinci espera en Valencia

Retrocedemos el reloj, tac, tic... y nos plantamos por arte de magia en el Renacimiento para acudir en busca de Leonardo Da Vinci y los inventos que ideó, adelantados a su época. El viaje temporal lo propone el Museo de las Ciencias de Valencia con una muestra inmersiva, para poner 25 velas al pastel y celebrar el cumpleaños de este espacio.

Da Vinci fue un genio difícil de clasificar. Era inventor, pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, astrónomo... fue un todoterreno, un tipo surgido para triunfar, para dejar inscrito su nombre en la historia con letras de oro. Nacido en Anchiano, en Italia, un 15 de abril de 1452, falleció en Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519. Hasta ese momento, encarnó a la perfección el ideal de hombre del Renacimiento, quien dominaría multitud de disciplinas, dentro del arte y de la ciencia. Pedían mucho, pero él cumplió las expectativas con creces.

Sus creaciones funcionaron como base para generar en el futuro objetos y aparatos como el paracaídas o el helicóptero. En la pintura legó inolvidables creaciones, grandes títulos artísticos como 'La última cena' o 'La dama del armiño', entre muchos otros.

Ciencia, arte y tecnología se fusionan para descubrir los secretos de este visionario inigualable. «¿Qué incluye la exposición?, más de 50 máquinas a gran escala diseñadas a partir de sus bocetos originales. El Codex Leicester, con páginas originales donde plasmó sus revolucionarias ideas sobre agua, astronomía y geología. Y ojo, que el inventor, artista y científico no solo revolucionó la ingeniería, también dejó un impacto imborrable en la anatomía y el arte», explican los impulsores de la muestra que visita ya numeroso público.

Para no tener que apretarse en el Louvre, la propuesta suma además una réplica de 'La Gioconda', otro de los famosísimos cuadros de Da Vinci, pero con la posibilidad de visionarlo al completo, 360 grados. «El público también conocerá sus estudios anatómicos, base de la medicina moderna, y descubrirá sus innovaciones respecto al agua, la luz y la aviación», agregan.

Especificamos que la propuesta se trata de una experiencia inmersiva porque se desarolla gracias a la tecnología SENSORY4, con imágenes en movimiento, sonido envolvente y proyecciones de alta definición que trasladan a los visitantes hasta Florencia, Venecia y Milán para revivir los años más creativos de este sabio pluridisciplinar.

Tras cubrir el chapuzón cultural, siempre puede uno acudir a darse uno físico. A un paso, en las playas del Cabanyal, la Malvarrosa y la Patacona, ya en Alboraia, están los amplios arenales con todos los equipamientos. Tres kilómetros y medio sin interrupción. En bus o caminando a lo largo del Paseo marítimo que une las playas del Cabanyal y la Malvarrosa. Para tumbarse sobre la toalla o practicar deportes náuticos en la Marina de València, y jugar al voley playa, a...

Adobe Stock

Después del ajetreo, no olvides aprovechar los restaurantes ubicados entre la Marina de València y la playa de la Patacona. Pide un arroz del senyoret con marisco pelado, una paella valencina, sepionets a la plancha, arroz negro... se hace la boca agua solo de pensar en estas delicias. Con el agua tenía que ver todo esto, la de bañarse y la utilizada para los ingenios de Da Vinci.

Si queda tiempo, seguro que sí, siempre se puede acabar en el Parque Natural de L'Albufera. Aguarda a solo 10 kilómetros de la ciudad. Allí también hay playas, atardeceres de ensueño, paseos en barca... Visitarlo supone entender el origen de la gastronomía valenciana. Entre arrozales se inventó la paella, ¿en qué lugar va a saber mejor que sobre sus mesas? Resumiendo, que Da Vinci es una buena excusa para visitar Valencia, pero luego queda mucho que hacer.