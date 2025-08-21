El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Curvas de la parte inferior durante la etapa de la Vuelta de 2012. Reuters
Valdezcaray

Por las alturas del Sistema Ibérico

La carretera que lleva a la estación de esquí de La Rioja regresa a la Vuelta, excusa perfecta para acometer una ascensión que se va volviendo más amable según avanzan los kilómetros

Gonzalo de las Heras

Gonzalo de las Heras

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:03

El 31 de agosto, domingo, la Vuelta a España regresa a Valdezcaray, lo que nos sirve para elegir el destino de nuestra próxima ascensión en ... bicicleta. Va a ser, como la mayoría de las escaladas a estaciones de esquí, mucho más cómoda que los trayectos que llevan a los puertos clásicos, pues, como en otros casos, se trata de una carretera relativamente reciente. La estación, que ahora languidece porque hay inviernos en los que las pistas se pueden utilizar sólo unos pocos días, fue inaugurada en 1976. Es verdad que, aunque se sitúa en la ladera del pico más alto de La Rioja, el San Lorenzo -que es el segundo más alto del Sistema Ibérico tras el Moncayo-, no es la ascensión más alta que podamos realizar en dicha comunidad sin salirnos del asfalto. Ese honor recae en el puerto de la Cruz de la Demanda, donde la carretera llega hasta los 1.840 metros de altitud. Nuestra ascensión de hoy, Valdezcaray, va a partir de la localidad de la que toma el nombre. Si no tomáramos el desvío a la izquierda -insistentemente señalizado, porque no parece entenderse que alguien quiera seguir por esa carretera-, continuaríamos hasta la citada Cruz de la Demanda.

