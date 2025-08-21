El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detalle de Leintz Gatzaga. Museo de la sal
Leintz Gatzaga

El oro blanco de Gipuzkoa

Las visitas guiadas del museo de la sal de Deba Garaia descubren al visitante los secretos de una importante industria iniciada hace miles de años

A. Mariezkurrena

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:03

Siglos y siglos de producción convierten a Leintz Gatzaga en el centro vasco del preciado condimento culinario que se convirtió en la principal actividad de ... la localidad. Su importante industria ha dado nombre a la villa de Debagaraia y si se repara en su escudo aparece una torre y dos dorlas. Según los expertos, la explotación del filón gatzagarra fue entre la Edad del Hierro y 1972. El producto final de las saleras de Leintza Gatzaga es sal original, sal natural. No contiene aditivos, blanqueantes ni antiaglomerantes. Dicha sal destaca porque además de cloruro de sodio, contiene varios minerales, tales como fósforo, potasio, magnesio, manganeso, yodo, azufre…

