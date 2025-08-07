El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 7 de agosto

La ciudad puntual como un reloj

Asomada al Lago Lemán y regada por el río Ródano, Ginebra está bañada en chocolate, piezas preciosas de relojería y diversidad cultural

Iratxe López

Iratxe López

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26

La ciudad elegida como sede europea de la ONU, suma también la de la Cruz Roja, pues fue el ginebrino Henry Dunant quien, al observar ... los estragos de la batalla de Solferino, creó el primer Comité Internacional en 1863 tras convencer a sus coetáneos de que un soldado herido es solo un hombre necesitado de ayuda, por eso la urbe cuenta con un museo dedicado a la organización. Su casco histórico es el más grande del país, dominado por la catedral de Saint-Pierre. Austero, eso sí, el protestantismo no favorece excesos decorativos. Un total de 157 escalones ascienden hasta lo alto de sus torres con ansia panorámica. Los padres de la Reforma en la ciudad –Farel, Calvino, Beza y Knox– aguardan pétreos en el Parc de Bastions, junto al lema de la urbe y el protestantismo: 'Post tenebras lux' (Después de la oscuridad, la luz). Cuentan con el Museo Internacional de la Reforma.

