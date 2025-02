Oskar Belategui Miércoles, 13 de mayo 2020 | Actualizado 12/07/2022 11:29h. Comenta Compartir

La primera película española que desafía la pandemia y se atreve a fijar una fecha de estreno en cines está protagonizada por tres mujeres que deciden liarse la manta a la cabeza y viajar al Sur para vivir unos días locos antes de recibir un diagnóstico médico. 'La lista de los deseos' es la primera apuesta de nuestra cinematografía tras el cierre de las salas y llegará el 3 de julio siempre que la evolución del coronavirus lo permita. Poco antes y si todo va bien, los cines habrán reabierto a finales de junio a la espera de grandes estrenos que quiten el miedo a la gente de volver a meterse en una sala oscura. «Yo iré al cine el primer día que abran», promete Antonio Pérez, productor de 'La lista de los deseos' y poseedor de 25 Goyas gracias a títulos como 'Solas', 'La voz dormida' y 'El Niño'.

Victoria Abril, María León y Silvia Alonso protagonizan esta comedia que tenía previsto competir en el Festival de Málaga, aplazado a la última semana de agosto, y estrenarse inmediatamente después el 29 de mayo en cines. Abril y León encarnan a dos enfermas de cáncer de mama que, a la espera de los resultados del último examen, montan en una autocaravana junto a una amiga (Alonso) para hacer realidad sus deseos anotados en una lista. Estos van desde «tirarse a un danés» a cambiar la vida de quienes tienes a su alrededor o, en el caso de una de ellas, reencontrarse con el padre que la abandonó de niña. Los luminosos paisajes de Tarifa, Vejer y Marruecos son el escenario de esta película «feel good», en definición de su productor, pensada para hacer salir al público de la sala con una sonrisa y conquistar la taquilla: su director, Álvaro Díaz Lorenzo, logró superar el millón de espectadores con 'Señor, dame paciencia'.

«Es una comedia donde se te escapa una lagrimita, da esperanza. Yo siempre hago tests con público de mis películas, y esta ha sacado la mejor puntuación que yo recuerde», promete su productor, que se tranquilizó cuando en un pase para la Asociación Española contra el Cáncer, víctimas y familiares aplaudieron a rabiar. 'Cáncer' es todavía un término tabú a la hora de vender una película, de ahí que en las notas promocionales se hable de «mujeres luchadoras» y no se nombre la palabra maldita. Antonio Pérez recuerda que rodaron en una carrera real contra el cáncer de mama y el animador por megafonía no pronunció el término ni una sola vez. «No es una película sobre el cáncer, sino sobre las ganas de vivir. Una comedia, coño, en la que se dicen las cosas con normalidad. Ya no es como antes, la gran mayoría de los casos detectados a tiempo se curan».

Hollywood ya ha comprado -«y pagado»- los derechos de 'La lista de los deseos' para rodar el remake con grandes estrellas. «Una buena noticia, ahora que el cine español no para de hacer versiones de comedias francesas e italianas», apunta el productor de 'Toro'. Saldrán con una potente campaña de publicidad, aunque sin el Premio del Público en Málaga. A pesar de la incertidumbre provocada por el cierre de salas, sus responsables nunca han pensado en estrenarla directamente en plataformas de internet. «Esta es una película comercial y de calidad. Movistar nos la pidió, pero le dijimos que no. Hubiéramos enfadado a los exhibidores, y hay que apoyarlos. ¿Sabes? Mi padre era exhibidor».

Ampliar María León y Boré Buika en 'La lista de los deseos'.

A la vista del éxito que ha tenido la reapertura de terrazas en aquellas provincias que han entrado en la fase uno de la desescalada, no parece difícil que los espectadores venzan el temor a sentarse en una butaca. Más allá de obligarles a sacar la entrada por adelantado y a respetar el aforo limitado (el 3 de julio será, en principio, del 50%), lo que les moverá de verdad serán las ganas de ver una película en concreto. «Los cines están cabreadísimos porque los americanos han retirado casi todos los estrenos. Y sin películas la gente no va a las salas», constata Antonio Pérez, que confía en encabezar la taquilla el primer fin de semana de julio con su vitalista viaje a las playas del Palmar, que combina buenrollista camaradería femenina, personajes masculinos rendidos antes las protagonistas y algún gag escatológico.

El productor desconoce cuánta gente irá a las salas y le apena no poder mostrar el tráiler las semanas anteriores en los cines, «porque esa es la mejor publicidad: enseñarle una peli a gente que ya está sentada en una butaca». Sus dos próximos proyectos tienen previsto el rodaje en invierno. Cumplir los rígidos protocolos de seguridad en el plató todavía no le quita el sueño. «Nadie sabe qué va a pasar. He hecho números con mi jefe de producción y el presupuesto no se encarece un 25% como dicen, sino un poco menos. Además, si los actores se han hecho las pruebas no se van a contagiar, ¿no?».