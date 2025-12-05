El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dani Rovira acaba de estrenar en cines 'Playa de Lobos', una comedia envenenada. Efe/Daniel González

Dani Rovira: «Si no me agarrara a la vida a través de la comedia me tiraría por un puente»

«Ya no me apetece defender películas que no me creo», afirma el protagonista de 'Playa de Lobos', que se aburrió «de hacer casi siempre lo mismo»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:41

Dani Rovira (Málaga, 45 años) ya no busca tanto hacer reír en el cine como en los escenarios. 'Playa de Lobos', ya en cines, contribuye ... a deconstruir la imagen de cómico cimentada en '8 apellidos vascos', que películas como '100 metros' y 'El bus de la vida' han ido acercando al actor dramático. Mientras, en sus monólogos disponibles en Netflix ('Odio', 'Vale la pena') excarba en sí mismo: en el éxito que se le atragantó, en el linfoma que superó, en la depresión que vino después.

