José Ibarrola

Ciudadanos, libres e iguales

Sí a reformar la Constitución para introducir derechos básicos, como vivienda o sanidad, o caminar hacia un Estado federal. Pero solo por consenso

Ramón Jáuregui

Ramón Jáuregui

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:13

Escucho, con cierta frecuencia últimamente, que 'hay que acabar con el régimen del 78', al parecer, causa y origen de todos nuestros males. Bildu pretende ... así justificar a ETA y su violenta lucha contra la democracia y el autogobierno vasco. Otros, como Podemos, quieren restaurar la república y refundar nuestra democracia sobre la plurinacionalidad, aunque no nos dicen en qué modelo territorial se basaría ese polisémico término. La Constitución del 78 es, efectivamente, núcleo y símbolo de ese régimen, que no es tal, puesto que esa denominación, con pretensiones peyorativas, no debería aplicarse a nuestra democracia representativa y constitucional.

