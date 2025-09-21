El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El campeón del US Open 2025, Carlos Alcaraz, posa cerca de la Plaza Rockefeller con el trofeo individual masculino después de su victoria sobre Jannik Sinner de Italia. Clive Brunskill
La mirada

Y llegó la GenZ al mundo laboral

Alcaraz en las canchas y 'genzers' en las oficinas desafían el 'statu quo'

María Puente Izquierdo

María Puente Izquierdo

Periodista

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

Carlos Alcaraz quiere tener una vida fuera de la cancha. Disfrutar del tenis, vivir el momento. Competir al máximo nivel, pero sin pasar por el ... aro del sacrificio sin límites que hasta ahora parecía la única vía para el triunfo deportivo. Lo cuenta en el documental 'A mi manera' y no han tardado en surgir el debate y algunas críticas. No es de extrañar. Está desafiando el 'statu quo' y eso siempre escuece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  5. 5

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  6. 6 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  7. 7 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  8. 8

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  9. 9

    La heroína de un club
  10. 10 Embiste a un coche de la Ertzaintza en Barakaldo y acaba detenido tras agredir a un agente y esconderse bajo una cama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Y llegó la GenZ al mundo laboral

Y llegó la GenZ al mundo laboral