LGTBI+: ¿qué significa?

Colaboré con una ikastola en los preparativos del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Es una jornada fundamental para la educación en valores y para formar ... a personas comprometidas e instruidas con la realidad de colectivos como el LGTBI (o LGTBIQ+), promoviendo el respeto y la solidaridad. Lo que comprobamos, sin embargo, es que a menudo no se entiende algo tan básico como el significado de las siglas.

La confusión es normal; colegas de las mejores universidades y expertas en igualdad reconocen referirse muchas veces a estas letras sin entender realmente su significado. Tratemos de aclararlo. LGTB ('Lesbian, Gay, Trans, Bisexual') es uno de los términos más antiguos, aunque es incompleto y confunde sexualidad y género. El término transgénero (T) se utiliza como un concepto global para describir a personas que se sienten fuera de la división binaria del género y expresan una identidad diferente del sexo asignado al nacer. De forma similar, el término 'Queer' (Q) representa a las personas que buscan maneras alternativas de expresar su identidad, alejándose de categorías binarias. En contraposición, las personas cisgénero se sienten cómodas con el sexo asignado en su DNI u otros documentos administrativos -a día de hoy, la mayoría de la población-. Las personas transgénero pueden ser heterosexuales o LGB. Por su parte, las personas LGB pueden ser transgénero o cisgénero.

Además, existen muchas personas intersexuales (I), que representan según la ONU un 1,7% de la población, y muestran gran variación de combinaciones de cromosomas sexuales, hormonas y fenotipos corporales. Así, podemos encontrar personas con múltiples variaciones anatómicas que no encajan en la definición biológica de 'hombre' o 'mujer' (por ejemplo, personas con ovarios y cromosomas masculinos XY, con testículos y cromosomas femeninos XX, con genitales no binarios...). El problema actual de este colectivo es que no tiene un reconocimiento oficial en las estadísticas ni documentos identificativos, a diferencia de países como Alemania, en los que esta realidad biológica sí se reconoce en el DNI con la opción sexual «diversa».

En los últimos años, la tradicional bandera de seis colores también ha evolucionado para dar mayor visibilidad a colectivos específicos históricamente marginados dentro de la comunidad, tales como las personas racializadas o con VIH. Estas incorporaciones buscan promover la interseccionalidad y visibilizar a todas las personas dentro del colectivo, especialmente a aquellas que sufren formas múltiples de discriminación.

En definitiva, por lo tanto, es posible utilizar el término LGTBI+ o LGTBIQ+ como paraguas general pero teniendo en cuenta que incluye al menos los siguientes subgrupos o comunidades: una centrada en la orientación sexual (individuos LGB y heterosexuales), otra centrada en la biología de las características sexuales (intersexual, mujer, hombre), otra centrada en la identidad de género (transgénero, cisgénero, queer u otras identidades) y otra centrada en la interseccionalidad (personas racializadas o con discriminaciones múltiples).

Curiosamente, y aunque el colectivo LGTBI+ sufre discriminaciones similares a las de las mujeres, en el movimiento feminista contemporáneo existen tensiones significativas en torno a la inclusión y reconocimiento de las personas trans e intersexuales, especialmente las mujeres trans, como sujeto político del feminismo. Estas tensiones se han intensificado a raíz del debate en torno a la llamada ley trans de 2023, que permite la autodeterminación de género en una de las dos categorías binarias existentes actualmente en el DNI, sin necesidad de informes médicos. Mientras una parte del feminismo defiende esta visión interseccional y transfeminista. y celebra la ley como una medida inclusiva de justicia social, otros sectores mantienen posturas más restrictivas, argumentando que la autodeterminación a partir de la identidad de género puede entrar en conflicto con ciertos derechos basados en el sexo biológico de las mujeres.

Como hemos explicado, la categoría biológica mujer y la categoría intersexual, o trans, o queer, u homosexual, aluden a dimensiones distintas. Por lo tanto, es legítimo que cada colectivo reivindique de forma específica sus necesidades. Pero no olvidemos lo importante. LGTBI+ significa diversidad, cuestionar estereotipos y lucha por los derechos sociales. LGTBI+ significa reformular el sistema social, el binarismo, el machismo, el sexismo, y promover la inclusión de personas que no se ajustan a los estándares normativos del género. Por lo tanto, es necesario que conciliemos las luchas y reivindicaciones del movimiento feminista con las luchas de este colectivo, especialmente respecto a las personas trans e intersexuales, dejando de centrarnos en si son o no mujeres a nivel biológico. LGTBI+, al igual que feminismo, significa mucho más.