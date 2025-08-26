El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestantes congregados en una manifestación para pedir justicia para Palestina en Queen Street Mall, Brisbane, Australia. Darren England

Gaza no puede ser excepción para los derechos humanos

Eliminemos ya todos los obstáculos al acceso humanitario. La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad

Elena Unzueta

Directora de Cáritas Bizkaia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:00

Cuando hablamos de derechos humanos solemos hacerlo en clave universal. Decimos que son inherentes a toda persona, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, y ... que deben protegerse siempre, en cualquier circunstancia. Pero la realidad que hoy vemos en Gaza pone en cuestión esa aspiración universal: cientos de miles de personas están siendo privadas de lo más básico para vivir con dignidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  4. 4

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  5. 5

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  6. 6

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  7. 7

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  8. 8 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gaza no puede ser excepción para los derechos humanos

Gaza no puede ser excepción para los derechos humanos