El virus de la ineptitud

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:55

Es curioso cómo, a lo largo de los años, los políticos han mostrado una tenacidad extenuante en su comportamiento. Belicosos, maestros en la desautorización del ... adversario, incansables en la estupidez y con una mala baba incalificable. Este fenómeno, al que no dimos la importancia que merecía, y derivado de los premios que los partidos dan a sus militantes, ha instalado una dinámica perversa, más propia de una agencia de colocación sin escrúpulos que de su cometido, el bien común. Un virus les convierte en púgiles de barrio apartado, para lo que no hace falta más que las cuatro reglas que necesita la necedad y el culto al líder, ya sea de derechas o izquierdas.

Te puede interesar

Espacios grises

