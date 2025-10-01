Vengajosos

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hamás cometió una masacre inhumana, bárbara, que dio pie a que el Gobierno de Israel convirtiera el derecho y el deber de defenderse en un apocalipsis

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:21

Menos mal que no creo en los horóscopos porque, según mi signo, soy vengativa y rencorosa. Vale, economicemos y dejémoslo en una palabra: vengajosa. Pues ... no, lo que soy es vaga y perezosa, y planear una venganza requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una paciencia infinita para esperar a que se produzca el momento perfecto y, entonces, asestar el golpe de gracia. Mucho trabajo para mí. Y que ya nos decían las monjas que el mejor desprecio es no hacer aprecio. En eso sí que les hago caso.

