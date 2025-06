Instrucción 0

Enamórese como un perro loco al ver cómo, después de que una bala le roce la oreja, él se levanta del suelo agitando el puño ... hacia el público. Piense «Es mi hombre». Comience a cantar por Sara Montiel, entone «y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre». Déjese chulear. Ponga su pasta y su voz, llamémosle X, a su disposición. Hágase amigo de sus amigos, acceda a fotografiarse junto a un desconocido ultraderechista de un país que no sabe dónde está. Conozca a sus hijos, preséntele a uno de los suyos, llévelo a la mansión presidencial, contemple con arrobo cómo le deja juguetear en su despacho ovalado mientras anuncia una oleada salvaje de despidos en la administración. Dígale al mundo entero que su hombre es el único capaz de devolver la grandeza a Estados Unidos. Crea que, tras una lista interminable de relaciones rotas, al fin ha encontrado a su persona ketamina.

Empiece a pensar que ya no es el mismo cuando impulsa una ley que usted considera «una abominación repugnante». Pregúntese dónde está aquel hombre del que se había enamorado. Reciba la llave dorada de su casa blanca como un pájaro muerto. Sienta que la decepción crece en su interior hasta convertirse en una ira volcánica. Deje salir la lava por los dedos, escriba que es un ingrato, que su nombre aparece en los documentos de Epstein. Siga devorándolo vivo. Entienda el combate como Godzilla vs. Kong cuando no supera una pelea entre Kiko Hernández y Belén Ro. Presencie cómo medio planeta se regodea. Ignore la columna de una articulista de provincias de ese país que sigue sin saber dónde está. Desconozca que la columna es un homenaje a las 'Instrucciones' de Leila Guerriero. Cosntruya otro cohete. Métase dentro. Desaparezca.