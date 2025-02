Iker desencadenado

«Nadie aguanta una cámara oculta». Lo dijo Lydia Lozano, inventora del chuminero y hacedora de máximas que son faro y guía del mundo moderno. Llevaba razón, como casi siempre. Porque nadie soporta que le veamos el alma en pelotas. Ni el cuerpo. Servidora, mismamente.

Algunos tampoco aguantan la prueba del algodón de WhatsApp o de los privados de Instagram. Iker Casillas, otrora novio de España y hoy novio de quien se le ponga delante con un escote sugerente y un culo a lo lady Chatterley, se ha mostrado como un garrulo de boina enroscada a través de los mensajes que le mandaba a una muchacha. Las manos, que antes se le iban a la pelota, ahora se le van al pan y al móvil, que no hay señora turgente a la que no le tire ficha. Es lo que tiene ser un jubilado joven y VIP, que te sobra tiempo y te faltan dedos.

Casillas desencadenado y con la testosterona por las nubes provoca sonrojo. Como todos, si me apuran. Pasa en 'La isla de las tentaciones', ese programa al que acuden especímenes supermineralizados, vitaminados, hormonados, operados y tatuados para ponerse los cuernos en las playas dominicanas ante los mohínes de Sandra Barneda y los ojos de media España, que el cortejo entre pavos y pavas reales es droga dura. Lo curioso es que aquí las cámaras no están ocultas, sino a la vista, y ante ellas se producen los lametazos por el pecho depilado, los meneos de bullarengue, los topetazos en el jacuzzi y los traqueteos bajo las sábanas. Pero más vergüenza que lo que hacen da lo que dicen. Al menos, Casillas no ha dejado por escrito lo que Rubén le dijo a Fany por vía oral en la primera edición de la isla tras darle un beso: «He sentido palpitaciones en el nabo». Poesía eres tú.