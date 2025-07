Comenta Compartir

Que los títulos universitarios están sobrevalorados no es novedad. Hay farsantes con título y farsantes sin título. Politólogos o ministros. Noelia Núñez, exdiputada del ... PP y aupada por Feijóo a la Vicesecretaría Nacional (de Movilización y Reto Digital, tócate) no tiene título. No importa. Mira la cantidad de zopencos titulados. En el Gobierno o fuera. Sí importa que se los haya inventado, que haya mandado al Congreso un currículo ficticio. Yo tengo título universitario y el paso por la facultad me pareció, con respecto al instituto, una etapa de burricie. Pero si en los estatutos del Partido Popular falsear el currículum se considera motivo de sanción o expulsión, que procedan. Ha dimitido. No sé. ¿Huerta? ¿Montón? Por otro lado, Pedro Sánchez, que decía «menuda inventada», ahora dice «ni tan mal». No hablo de incorrecciones tipo «preveyéndola», sino de expresiones melonas. Pero tiene título y una tesis doctoral. Voir M. Granovetter.

