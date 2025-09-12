El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De tonta a facha

El otro día, cuando Mariló Monterofue al programa de Broncano, una señora le preguntó desde el público que por qué Ana Rosa no hablaba de su marido en lugar de hablar de Begoña Gómez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:00

El otro día, cuando Mariló Montero fue al programa de Broncano, una señora le preguntó desde el público que por qué Ana Rosa no hablaba ... de su marido en lugar de hablar de Begoña Gómez. Mariló podía haber contestado razonando, pero le dijo que le preguntara a ella. Independientemente de que esos procedimientos lleguen más allá, a apertura de juicios orales o a sentencia de culpabilidad, lo importante es que «la pluriimputada», como la llamó Feijóo en el Congreso, es la mujer del presidente del Gobierno. Mariló ha levantado la voz en territorio hostil y ahora hasta los programas de TVE le recuerdan sus audiencias cuando estaba en La 1, no tanto frente a Ana Rosa o Griso, sino comparándolas con las de Intxaurrondo. Claro que su audiencia era menor que la de sus rivales, pero era la única figura relevante en TVE. Porque era objeto de críticas y chufla. Pero así era. Entonces la llamaban tonta, ahora ultraderechista. No sé si es un avance.

Te puede interesar

